Fandt 1000 år gammel sølvskat

To danskere har fundet en stor sølvskat på en mark

To danskere faldt over et usædvanligt fund, da de sidste efterår afsøgte en mark med hjælp fra deres metaldetektorer.

For lige netop på denne midtsjællandske mark blev der for 1000 år siden begravet en sølvskat. En sølvskat, som de to nyudklækkede skattejægere netop havde fundet frem til.

Det skriver TV 2.

- Det var altså helt sindssygt. Min krop reagerede simpelthen på spændingen, og jeg tror aldrig, at jeg har svedt så meget før. Uanset hvor vi kiggede hen, så var der mønter, siger Jimmy Christensen, som er en af de to personer, der gjorde fundet.

Hundredvis af mønter

Skatten blev mere præcist fundet ved vedbygård nær Ruds Vedby på Midtsjælland af Jimmy Christensen og Per Carlsen, der begge har gået med metaldetektor i et par år.

Den består af mere end 600 mønter, som menes at være gravet ned i området omkring 1100-tallet. Mønterne stammer oprindeligt fra den periode, hvor vikingetiden overgik til at være middelalderen.

Skatten bestod af både danske, engelske og tyske mønter, som umiddelbart ikke synes at være brugt til meget andet end en opbevaret skat.

Da Nationalmuseet endnu ikke har vurderet skatten, er det fortsat uvist, hvad den er værd.

Foreløbigt kan man opleve skatten på Sorø Museum, hvor den vil være udstillet i tre måneder. Herefter ender fundet på Nationalmuseet.

Nogle skatte er stadig ikke fundet. Blandt andet er det et mysterium, hvad der skete med Hitlers guld.