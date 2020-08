Fandt 25.000 kr. i lufthavn

Hvad ville du gøre, hvis du fandt en efterladt kuvert med 4000 dollars svarende til godt 25.000 kroner i kontanter? Den situation befandt Sandra Perkins, der arbejder i lufthavnen Dallas Love Field, sig i sidste weekend.

En rejsende, der den weekend passerede gennem lufthavnen, skubbede konvolutten i lommen, før han gik ombord på en flyvning fra Phoenix til Dallas for en hurtig familietur. Men efter landing formåede han at rive lommen i stykker, og konvolutten gled ud. Det fortæller manden, der kun vil identificere sig selv som 'Larry', til CBS DFW.

Først flere timer efter opdagede 'Larry', at konvolutten var forsvundet. Han ringede straks til lufthavnen og fortalte om de bortkomne penge, men uden meget håb. Hvem kunne finde på at indlevere 4000 dollars?

En af de personer befandt sig tilfældigvis i Dallas Love Fields og var samtidig den person, der fandt konvolutten. Efter hvad der nok har været en søvnløs nat, blev 'Larry' ringet op af Sandra Perkins, der kunne overbringe den gode nyhed. Hun havde fundet konvolutten på en bænk i lufthavnen.

Se også: International lufthavn evakueret: Eksplosivt missil dukker op i container

- Vi bifalder Sandra Perkins for at have vist enorm etik og dygtighed i sit arbejde, siger en talsmand for lufthavnen i en erklæring delt med Fox News.

Ifølge Perkins selv returnerede hun pengene, fordi hendes hjerte simpelthen fortalte hende, at det var det rette at gøre.

Om der faldt en lille findesum af til redningskvinden, melder historien intet om. 'Larry' var imidlertid yderst taknemmelig og fortalte Fox News, at han agter at tage ekstra forholdsregler for at forhindre flere rastløse timer.

- Den aften havde jeg det sådan; 'Wow, hvilken idiot, hvordan kunne jeg have mistet 4000 dollars?', siger han til Fox News.

Se også: Så tæt på katastrofen: Airbus A320 nær kørt af startbanen