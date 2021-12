Ferie ... 8. dec. 2021 kl. 08:50 Gem artikel Ups! Denne funktion kræver en gratis konto ... ... så vi kan gemme denne artikel for dig. Opret konto Log ind

Fandt juveler efter flystyrt - nu er bjergbestiger millionær

De kostbare juveler stammer fra et flystyrt, som skete ved Mont Blanc for over 50 år siden. Nu belønnes bjergbestigeren for at have indleveret juvelerne til myndighederne