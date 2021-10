Fandt mønt til millionværdi i kagedåse

En enestående mønt blev for nyligt fundet i det nordøstlige England.

Fundet blev gjort af en mand ved navn Wentworth Beaumont, som højst uventet fandt mønten i en kagedåse, som lå gemt i familiens hjem.

Mønten menes at være en af de første, man har brugt i USA, og den vurderes til at stamme fra 1652. Den blev fundet blandt andre antikke mønter, som alle lå opbevaret i den gamle kagedåse, som oprindeligt er blevet brugt til konfekt.

- Jeg havde aldrig set den før, og da jeg åbnede den, troede jeg, at det bare var en ret bizar samling af tilfældige gamle mønter, siger Wentworth Beaumont om fundet til BBC.

- Men da jeg ikke ved noget om mønter, følte jeg, at det var værd at tjekke ud.

Skal på auktion

Det viser sig, at det absolut var værd at tjekke ud.

I næste måned står mønten til at komme på auktion i London, hvor det ventes, at den kan sælges for op mod 200.000 britiske pund - svarende til over 1,7 millioner danske kroner.

Mønten stammer oprindeligt fra New England i USA, hvilket kom bag på møntspecialist James Morton, som skulle undersøge fundet.

Han kunne 'knap tro sine øjne', da han så, at mønten var et pragteksemplar på en shilling fra fortidens New England.

Ifølge James Morton var mønten 'stjernen' i samlingen, som dog også bestod af andre sjældne mønter - blandt andet nogle, som kan dateres tilbage til 1776.

Wentworth Beaumont nedstammer fra William Wentworth, som besøgte New England i 1636, og mønten stammer derfor med stor sandsynlighed fra den tur.