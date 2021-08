Fandt verdens største ædelsten i baghaven

Gravearbejdere har ved et tilfælde fundet verdens største stjernesafirsten i en baghave på Sri Lanka. Arbejderne gjorde det historiske fund i forbindelse med udgravningen af en ny brønd på hr. Gamages grund. Det skriver BBC.

Stenen vejer 510 kilo og har fået tilnavnet 'Serendipity Sapphire', som på dansk betyder 'lykketræf-safiren'. Der er tale om en særlig type safir kaldet stjernesafir, hvis navn er inspireret af den stjerneformation, der viser sig i ædelstenen, når den er oplyst.

Den store klynge ædelsten er blevet tilset af flere eksperter, og en af dem er den anerkendte gemmolog doktor Gamini Zoysa.

- Jeg har aldrig set så stort et eksemplar før. Den her ædelsten er formentlig blevet dannet for over 400 millioner år siden, siger han til BBC

Et fund i millionklassen

Lykketræf-safirstenen er den største, der er fundet i verden, og den kommer til at gøre den heldige hr. Gamage ekstremt velhavende, hvis han vælger at sælge. Eksperter vurderer, at den enorme klump sten er mere end 100 millioner dollars værd, svarende til over 600 millioner danske kroner.

Stenklyngen har en karat på 2,5 millioner. Det er dog ikke alle safirer i stenen, der nødvendigvis er top kvalitet.

Sri Lanka tjener styrtende med penge på deres ædelstensrige undergrund. Bare sidste år lå landets fortjeneste på eksport af de dyrebare sten på omkring en halv milliard dollars.