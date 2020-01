Fanget på video: Kvinde smider tøjet i lufthavnen

Folk gjorde store øjne, da en kvinde kom gående i Miami International Airport, mens hun stille og roligt smed sit tøj.

Kvinden kom gående ved bagageudleveringen. Her fjernede hun sit mørkeblå undertøj, indtil hun til sidst var helt nøgen. Det viser flere videoer af hændelsen.

Kort tid efter kan man se, at hun sidder på en politibils tag i lotus-stilling uden for lufthavnen. Hun hopper så ned fra taget og løber hen til en politimand.

Ifølge CBS er kvinden nu i politiets varetægt og gennemgår en mentalevaluering.

Chokerende

- Det var et chok. Du vil ikke tro, hvad du ser på. Det så uvirkeligt ud, siger en rejsende, Pru Ingelfield, til CBS.

Flere kvindelige rejsende fortæller til CBS, at de er mest chokerede over, at ingen hjalp kvinden. Folk stod blot og så måbende på.

- Det, som forvirrer mig mest, er, at ingen forsøgte at hjælpe hende eller dække hende til. Specielt kvinderne, siger den rejsende Tay Credit.

Politiet fortæller, at kvinden var usammenhængende og vildfaren, da de talte med hende. De oplyser, at de ikke vil sigte kvinden for noget, da hun sandsynligvis har mentale problemer.

