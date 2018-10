'Fantastisk arbejde': Storm tvinger TUI-fly til sidelæns landing

Hvis ikke passagerne allerede havde indstillet sig på at skulle tilbage til hverdagen, fik de det i bogstaveligste stand at føle, da deres fly fra Menorca lagde an til landing i Bristol fredag.

Her havde stormen Callum nemlig fået så godt et tag i området omkring lufthavnen, at indkomne fly i flere omgange måtte afbryde deres respektive forsøg på at lande, som billederne herunder viser:

(Video: AP/Newsflare)

Piloten på Tui Airways-flyvningen TOM6561 havde dog ikke i sinde at cirkle yderligere rundt i luftrummet over Bristol og landede ganske imponerende den store Boeing 757-200 - på trods af flyet på et tidspunkt stod næsten sidelæns i luften over landingsbanen.

- Piloten gjorde et fantastisk stykke arbejde med landingen under svære betingelser, lyder reaktionen efterfølgende fra TUI's pressechef i Danmark, Mikkel Hansen.

Han medgiver, at situationen ser vild ud på billederne, men bedyrer også, at pilotens landing er normal procedure under sådanne vejrforhold.

- Vores piloter er trænede til det og vores fly er lavet til det, forklarer han.

Hele Storbritannien har den seneste tid været præget af kraftig vind og et enorme regnmængder. Her leger to dristige mænd 'kylling' med bølgerne under stormen. (Video: AP)

Det er 'flyspotteren' 'Mraviationguy' med over 12.000 følgere, der har filmet den spektakulære landing - og andre forsøg herpå. Han forklarer, at luftfartøjer - ligesom fugle - er nødt til at kompensere for tværvinden under landing.

'Det gør de ved at pege på deres næse i den retning, vinden kommer fra, demonstreret perfekt under denne landing. Det er altid fascinerende at se fly, der lander i stærke tværvinde, og det er fantastisk at se sådan fantastisk færdighed af piloterne', lyder det.

