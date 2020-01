Fantastisk syn: Kineserne har bygget en by af is og sne

Hvert år skyder en helt speciel by op i Kina - byen er lavet af is fra floden Songhua

I Skandinavien har vi ishoteller og isbarer, men har vi hele byer lavet af is?

Byen Harbin, som ligger i Heilongjiang-provinsen, er et af de koldeste områder i Kina, som er beboet. Gennemsnitstemperaturen er -14 grader om vinteren, derfor er byen det perfekte sted, hvis man skulle få lyst til at bygge en by af is og sne. Og det har kineserne i den grad lyst til.

For 33. år løber Harbins Internationale Sne og Is Festival af stablen, og kineserne sparer ikke på noget. Foto: Reuters / Aly Song

Hovedattraktionen til festivalen er Harbin Is og Sne Verden, som dækker mere end 750.000 kvadratmeter og har op til 180.000 kubikmeter is. Foto: Noel Celis / AFP

Den officielle åbningsdag var 5. januar, og den blev fejret med et stort fyrværkerishow. Foto: Noel Celis / AFP

Over 10.000 mennesker arbejder på at bygge festivalen. Foto: Reuters / Aly Song

I starten af december starter de med at hugge is ud af den frosne flod Songhua. Når isstykkerne så er på plads, skal isskulpturerne hugges ud. Foto: Reuters / Aly Song

Besøgende foran en af de store isskulpturer. Foto: Noel Celis / AFP

Festivalen byder også på flere traditioner. Blandt andet bunkebryllup og svømmekonkurrencer. Foto: Noel Celis / AFP

Selvom der er en gennemsnitstemperatur på -14 grader, så vinterbader mange i floden Songhua.

Par stiller sig i kø til et bunkebryllup ved åbningen af festivalen. Foto: Noel Celis / AFP

Festivalen varer til omkring slutningen af februar alt efter vejrforholdene. Foto: Reuters / Aly Song