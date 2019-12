Fantastiske billeder: Verdens første ishotel fylder 30 år

Det er verdens første og verdens største - og nu fylder det 30 år.

Selvom Icehotel bygges op fra bunden hvert efterår, fordi det forrige er smeltet væk i sommeren og løbet ud i floden Torne, så kan det alligevel fejre 30 års fødselsdag i år. Det var nemlig i 1989, at en entusiastisk svensker fik ideen til at skabe bygninger ud af is i byen Jukkasjärvi i Nordsverige.

Floden Torne var et populært feriemål om sommeren, men om vinteren lå byen øde hen. Men en svensk mand, som elskede at komme på ferie i området om sommeren, ville det anderledes.

Ved hjælp af refleksioner har kunsterne bag suiten, Nicolas Triboulot og Jean-Marie Guitera, skabt en illusion af, at væggene er lavet af guld. Foto: Asaf Kliger

Ishotel ved en tilfældighed

Yngve Bergqvist ville gerne kunne besøge sin yndlingsdestination om vinteren, derfor gik han og lagde planer for, hvad man kunne gøre for, at vinterlandet blev interessant.

Inspireret af japanske traditioner for isskulpturer og med hjælp fra to professionelle isskulptører inviterede han nogle kunstnere til en workshop i Jukkasjärvi i 1989.

Tanken bag denne suite er, at man skal føle, at man er inde i en stor og varm sweater, selvom rummet er omkring minus syv grader. Kunstnerne bag er Aleksandra Pasek og Pasek Czajkowski. Foto: Asaf Kliger

Dette kickstartede den 30 år lange rejse og fødslen af verdens første ishotel. I dag findes der ishoteller i mange dele af verden, da det viste sig at blive en meget populær attraktion.

Først byggede folkene bag en hal, som fik meget opmærksomhed rundt om i verden. Der blev udstillet kunst, og forskellige begivenheder tiltrak mange mennesker til den lille by. Et hold gæster spurgte en dag, om de kunne få lov til at overnatte i hallen. Da de vågnede, fortalte de, at de havde haft en fantastisk nat i den friske og iskolde luft. På den måde blev ideen til ishotellet født.

Dette er indgangen til en suite skabt af kunstnerparret Ekaterina Barsukova og Vladimir Barsukov. Foto: Asaf Kliger

Internationale kunstnere

Hvert år inviterer ishotellet forskellige kunstnere til Jukkasjärvi, hvor kunstnerne hver især udformer en suite på hotellet. Hotellet har også en permanent del, som ved hjælp af elektricitet holdes kold hele året. I løbet af året besøger 70.000 turister hotellet.

De 15 unikke suiter, som bliver bygget op på ny hvert år, kan bookes for omkring 5000 danske kroner per nat.

