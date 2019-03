Far klager over datters sportsrejse: Vi tabte 2-17

Alle, der har prøvet at spille fodbold, ved, at der ikke er noget værre end at forlade grønsværen med et sviende nederlag til en uovervindelig modstander.

At man så er rejst helt til Italien for at prøve det, gør ikke ærgrelsen mindre.

En dansk fodboldklub havde betalt i alt 88.865 kroner for at spille bold i Sirmione i efterårsferien i 2017. Rejsen var arrangeret af Danish Sports Travel, men klubbens U15 piger var ved en fejl havnet i gruppe A og ikke den lettere gruppe B, som anmodet.

- Tabte solidt i alle kampe

'Vores spillere taber solidt i alle kampe og ender med en samlet målscore på 2-17', lyder det i klagen til Pakkerejse-ankenævnet.

Derfor bad en af pigernes forælder om en kompensation på 1.000 kroner.

Det viser en kendelse, som blev afsagt den 20. august 2018, men som først for nylig er blevet offentliggjort i fuld længde.

I sagsfremstillingen fremgår det, at fodboldholdet deltog i turneringen 'Limone Cup'.

'Flere af modstanderne havde unions- og/eller landsholdsspillere på holdet, og et af holdene fortalte, at de trænede fem gange pr. uge', skriver pigens far og fortsætter:

'Det sportslige udbytte af turen var langt under forventet; Udover målscore og resultater betyder den forkerte puljeplacering, at fodboldspillet ødelægges; Stort set hele spillet foregår på egen banehalvdel, hvor kampene bliver rent forsvarsspil (...) I er en professionel stævnearrangør, og vi bør kunne have tillid til, at I får indplaceret spillerne korrekt i henhold til vores tilmelding'.

I udbudsmaterialet fra Danish Sports Travel er rejsen bl.a. beskrevet således:

'I forbindelse med puljeinddelingen kan vi ikke garantere, at man vil komme til at spille mod hold, som passer til ens styrke - i tilfælde af at en årgang ikke har nok hold til at lave to puljer - kan det ske, at hold på forskellige niveauer møder hinanden'.

Og Pakkerejse-ankenævnet er enige med rejsearrangøren.

'Klageren har ikke godtgjort, at det tilmeldte U15 pigehold var lovet deltagelse i række B i turneringen. Ankenævnet kan derfor ikke imødekomme klagerens krav. Det forhold, at klubben i det endelige tilmeldingsskema over for bureauet oplyste, at U15 pigeholdet havde middel styrke og spillede i række B under DBU, findes ikke at kunne føre til et andet resultat'.

Dermed får pigen og hendes far ingen penge tilbage.

