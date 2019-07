Far tog dronebilleder: Opdagede haj på vej mod børnene

Faderen var i færd med at tage dronebilleder af kysten, hvor børnene badede, da han pludselig spottede en skygge i vandet

Amerikanske Daniel Watson havde sit dronekamera med, da han og familien sammen med en anden familie i sidste uge var på stranden ved New Smyrna Beach i Florida.

Og det skulle vise sig at være en rigtig god beslutning, som potentielt kan have reddet fem børn fra et hajangreb. Det skriver CBS News.

På billederne fra dronen, som han kunne følge med i på en lille skærm, mens hans kamera svævede rundt over stranden, hvor børnene badede, kunne Watson pludselig se en skygge i vandet tæt ved børnene.

Du kan se billederne herunder.

Watson ville ikke tage nogen chancer, så han advarede sin kone, som skyndte sig at råbe til børnene, at de skulle komme op af vandet.

Fik sig en overraskelse

I første omgang kunne Watson ikke med sikkerhed sige, at der var tale om en haj, så han fik børnene op af vandet for en sikkerheds skyld.

Efterfølgende kunne han, da familien kom hjem og fik mulighed for at se optagelserne i høj kvalitet, se, at der reelt var tale om en haj, som havde svømmet rundt tæt ved børnene.

- Vi kan se, at den svømmer hen mod børnene. Så ser vi den dreje rundt, siger han til CBS News om billederne af hajen.

De i alt fem børn og deres familier slap heldigvis med skrækken takket være Watsons dronebilleder.

Han fortæller til mediet, at hans to drenge var mest interesserede i billederne af hajen, og at hans 9-årige datter var bange og nervøs.

