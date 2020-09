Farlig røg lukker verdenskendt nationalpark

Det er de voldsomme skovbrande i Californien, der har fået nationalparken til at lukke for besøgende

Der er smukt i Yosemite, der med sine smaragdgrønne dale og imponerende vandfald er en af de mest besøgte nationalparker i USA.

Men skønhed gør ingen forskel, når de californiske skovbrande raser.

Fredag valgte Yosemite at lukke for alle besøgende. Luftkvaliteten har nået et sundhedsskadeligt niveau, oplyser parken på sin hjemmeside.

Røgen fra de massive skovbrande i Sierra Nevada-bjergene har i snart to uger mørknet himlen over Yosemite, hvilket flere gæster har taget mareridtsagtige fotos og videoer af.

Artiklen fortsætter under opslagene …

Yosemite er ikke alene om at lukke. Det samme gør også Kings Canyon National Park, der ligger omkring tre timers kørsel mod sydøst. Begge nationalparker vil som minimum være lukket weekenden over.

På den lyse side er den nuværende brand, der startede i et campingområde ved Fresno, langt fra det værste, der er overgået Yosemite. Nationalparken har overlevet mange skovbrande, og en af de værste fandt sted i 2013. Den forvandlede 6000 hektar land i nationalparken til aske, oplyser radiostationen KPCC.

De kommende dages falder sammen med parkens højsæson, der dog varer lang tid. Næsten 75 procent af Yosemites gæster kommer forbi i perioden maj-oktober.

Yosemite er ifølge CNN den femte mest besøgte nationalpark i USA med 4,4 millioner turister om året.

Se også: All inclusive-ferien ødelagt af skud og eksplosioner