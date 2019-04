Farlige danske havne: Krydstogtskibe forurener som tusinder af biler

Når et krydstogtskib lægger til kaj i en dansk havn, udleder skibet samme mængde luftforurening hvert sekund som flere tusinde personbiler, der kører i byens gader.

Det er konklusionen i en ny rapport, som danske forskere har udgivet. Det skriver dr.dk.

Rapporten viser, at udledningen af NOx-partikler hvert eneste sekund fra et krydstogtskib, der lægger til i en dansk havn, svarer til udledningen fra omkring 3.500 personbiler, der kører i bytrafik.

Farligt ved etagebyggerier

Forureningen ved jordoverfladen er ifølge dr.dk relativt lille, men vækker alligevel bekymring hos en af de forskere, som har været med til at lave rapporten.

- Vi beregner meget høje koncentrationer i 25 til 70 meters højde for spidsværdier af kvælstofdioxid, også koncentrationer væsentligt over grænseværdierne. Det oplever vi faktisk ikke andre steder herhjemme, selv ikke på Danmarks mest trafikerede byvej, H.C. Andersens Boulevard i København, siger seniorforsker Steen Solvang Jensen fra Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet.

Særligt skadeligt er det, hvis man bor i områder tæt ved en havn, hvor krydstogtskibe ligger ved kaj.

- For der er etagebyggerier, der ligger tæt på krydstogtskibenes kaj i dag, og der er planer om udbygning i fremtiden, siger han.

Bor du derfor med eksempelvis en altan tæt ud til et krydstogtskib, der ligger ved kaj, kan du blive udsat for stor forurening.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af beregninger af skibe, der lagde til i København og Aarhus i 2017.

463 krydstogtskibe lagde ifølge dr.dk til i danske havne i 2017. 70 procent af dem lagde til i København, 8 procent i Aarhus, 6 procent i Rønne, mens resten lagde til i andre danske havne.

NOx-partikler medfører nedsat lungefunktion og kan øge risikoen for infektioner i lungerne.