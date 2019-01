Fars fede datingferie: Søger 'søde døtre' til sønner i avis

Tre brødre har fået hundredvis af tilbud, efter deres far satte en datingannonce i avisen for dem i New Zealand, hvor familieferien gik til

'Tre skønne, succesfulde, flotte og ugifte unge mænd mellem 28 og 32 år', der er på ferie fra USA og gerne vil møde nogle lokale piger.

Kontaktannoncen, som de tre flotte fyres far, Neil, i al hemmelighed havde rykket ind i avisen New Zealand Herald før jul, fik efter alt at dømme en hel del lokale piger til at spærre øjnene op. For faderen har efterfølgende fået mere end 600 tilbagemeldinger fra singler, der gerne vil møde de tre sønner.

Det skriver Daily Mail Australia.

Neil indrykkede avisannoncen umiddelbart inden familiens ferie til New Zealand, og med overskriften 'Hej forældre' henvendte han sig til sine ligesindende i Stillehavsstaten.

- Vi forventer ikke noget, men håber at kunne introducere vores sønner for New Zealands søde døtre. I det mindste kan vi gøre vores sønner forlegne, og sandheden er, at vi også kan fryde os lidt ved det, skrev faderen i annoncen, hvorefter han oplyste sin e-mailadresse.

Opdagede det inden rejsen

Allerede inden afrejse gik annoncen viralt på internettet, og tilbuddene begyndte at strømme ind. Familien skulle rejse 26. december, men allerede 20. december fortalte faderen til New Zealand Herald, at han havde modtaget over 200 henvendelser.

Neil planlagde at fortælle sine tre sønner om annoncen i flyet, men den overvældende opmærksomhed betød desværre, at de opdagede den allerede inden afrejse. Det fortæller den yngste af sønnerne, Benjamin.

- Der blev allerede skrevet artikler om det på nettet, og vores venner sendte dem til os. Vi synes allesammen det var sjovt, og vi sætter pris på, at han gjorde det. Det var en ret sjov spøg. Vi var lidt flove til at begynde med, men det viste sig at gå rigtig godt, siger han til Daily Mail Australia.

Blandt de mange henvendelser gemte sig nemlig nogle piger, der mente det seriøst. De tre unge mænd endte derfor alle med at gå på date i løbet familiens to uger lange ferie i New Zealand.

- Vi gik på nogle en-til-en-dates. (New Zealands kvinder, red.) er meget intelligente, søde og venlige mennesker. Vi elsker deres accent. De var sjove, og alle vi mødte var søde, siger Benjamin til Daily Mail Australia.

Stævnemøder for hele familien

Benjamin mødte desværre ikke nogen, han klikkede godt sammen med, men det gjorde hans storebror Matthew til gengæld.

Ifølge Daily Mail Australia resulterede kontaktannoncen også i en række stævnemøder for hele familien, hvor mor, far og de tre sønner mødtes med familier fra New Zealand.

Sønnen Benjamin er derfor alt i alt glad for faderens påfund, som ifølge ham gjorde det muligt møde en masse mennesker og gav en række oplevelser, familien ellers ikke ville have fået.

Og hans far, ja, han er også godt tilfreds.

- New Zealand har behandlet os virkelig godt - det er et smukt land med skønne, rare mennesker. Ja, de (sønnerne, red.) fik sig nogle stævnemøder og mødte nogle fantastiske mennesker, og jeg mødte endda nogle søde forældre, siger Neil til Daily Mail Australia.

