I Kina er der rigtig varmt for tiden, og når temperaturen er høj, fristes mange kinesiske mænd til at folde deres t-shirt, skjorte eller anden overdel op, så den sidder over maven med det resultat, at deres navle er til skue for alle.

Metoden har fået tilnavnet 'Beijing-Bikini', men i Kinas østlige Shandong-provins mener myndighederne ikke, at det er anstændigt at gå rundt på den måde, uanset hvor varmt det er.

I byen Jinan med 8,7 millioner indbyggere er der i denne uge blevet målt helt op til 36 graders varme, og det har åbenbart fristet nogen til at folde trøjen op. I hvert fald har myndighederne udsendt en ordre til befolkningen, som dikterer, at de skal beholde deres trøjer på på helt normal vis.

I opslaget herunder kan du mere præcist se, hvordan det ser ud, når de kinesiske mænd folder deres overdel op.

Chinese authorities have tried to ban all sorts of “uncivilized” behaviors: They’ve tackled public spitting, slurping soup too loudly, jaywalking and cutting in line. Perhaps their most ambitious target yet: The Beijing Bikini https://t.co/vbTxH4G8Zd pic.twitter.com/IVmyxuc5Zh — Anna Fifield (@annafifield) 4. juli 2019

'Uciviliseret'

I meddelelsen til befolkningen oplyser myndigheder, at de betragter den måde at sætte sin overdel på som 'uciviliseret', og at 'det skader byens image', når mændene hiver deres bare mave frem under t-shirten eller skjorten.

Generelt opfordrer myndighederne indbyggere i byen Jinan til at opføre sig mere civiliseret i et forsøg på at forbedre byens generelle omdømme, fremgår det ifølge CNN af meddelelsen til befolkningen.

Således er det ifølge Berlingske slut med offentlige skænderier, at snyde foran i køer, at smide med affald og at lufte hunde på 'uciviliseret' vis.

Flere andre byer i Kina har fået nok af at se på mænds maver. I kystbyen Tianjin giver politiet eksempelvis bøder til mænd, som har bar mave i offentlighed.

I maj fik en mand i Tianjin en bøde på syv dollars for at gå rundt med 'Beijing-Bikini'.

