Farverig festival i Indien

I disse dage fejres den farverige festival Holi i Indien.

Den traditionelle og religiøse festival afholdes blandt andet for at byde foråret velkommen og det godes sejr over det onde. Samtidig fejrer man frugtbarhed og kærlighed med alle regnbuens farver.

Festlighederne markeres med, at man kaster farverigt pulver på hinanden.

Festivalen fejres flere steder verden over, men den er hovedsageligt en stor begivenhed i Indien og Nepal.

Den store folkefest varer to dage de fleste steder, hvor festlighederne kulminerer fredag. I nogle regioner i Indien fejrer man dog Holi i op til ni dage.

Se billederne her …



Foto: Narinder Nanu/Ritzau Scanpix



