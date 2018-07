Fastfood-kædernes Mekka: Disse amerikanske stater har mest junkfood

Du skal holde dig fra det nordøstlige USA, hvis du vil have størst mulighed for at stimulere dine fastfood-receptorer

Ligesom man ikke rigtigt har været på charterferie, hvis man ikke har delt et strand/pool-billede på de sociale medier, så har man heller ikke rigtigt været i det store USA, hvis man ikke har haft et enkelt besøg eller to på en fastfood-restaurant.

Guds eget land er nemlig berømt (og berygtet) for at være fastfood-kædernes Mekka, hvor du kan ende sulten i alt fra Chicken Nuggets og mexicansk på McDonald's eller Taco Bell til kagedesserter og kaffe på Dunkin Donuts eller Starbucks.

Men hvis du planlægger at rejse afsted til Amerikas Forenede Stater og ser frem til olie-rig kogekunst, så skal du vide, at der er stor forskel på, hvordan din fastfood-oplevelse bliver alt efter hvilken stat, du besøger.

Virksomheden 'Datafiniti' har nemlig for nyligt offentliggjort en rapport, som viser, hvilke stater der har flest fastfood-restauranter pr. indbygger, så hvis du er RIGTIG sulten, så skal du drage en tur til Alabama.

Staten, der grænser til Tennesee mod nord og Georgia mod øst, ligger nemlig nummer et på Datafinitis liste med hele 6,3 fastfood-restauranter pr. 10.000 indbyggere.

Det skriver Travel and Leisure.

På andenpladsen ligger staten Nebraska, som ligger på de store sletter øst for bjergkæden Rocky Mountains i den vestlige del af Nordamerika, hvor der er 5,4 restauranter pr. 10.000 indbyggere.

Derefter kommer West Virginia i det østlige USA og delstaten Oklahoma i den sydlige-centrale region. Begge med 5,3 restauranter pr. 10.000 indbyggere.

Subway dominerer

Ifølge rapporten får man sværere og sværere ved at stimulere sit junkfood-fix, jo længere man rejser mod det nordøstlige USA.

Vermont i New England-området tager nemlig bundplaceringen i undersøgelsen med blot 1,9 restauranter pr. 10.000 indbyggere.

New Jersey, der blandt andet grænser op til New York, Delaware og Pennsylvania har 2 restauranter pr. 10.000 indbyggere, og New York samt Mississippi har begge 2,1 restauranter pr. 10.000 indbyggere.

Generelt viser rapporten, at man skal rejse til de sydlige og centrale stater - Mississippi undtaget -, hvis man vil være sikker på, at man kan få fingrene i et vidt udvalg af junkfood.

Der er dog stor chance for, at man render ind i enten en Subway, McDonald's eller en Burger King, når man bevæger sig rundt i de amerikanske stater.

De tre kæder dominerer nemlig i den grad, når det kommer til antallet af restauranter i USA med henholdsvis 18,5 procent (Subway), 11,3 procent (McDonald's) og 5,7 procent (Burger King).

