FBI advarer rejsende kvinder mod overgreb

En lang række kvinder har i den seneste tid oplevet at blive befamlet på fly. Nu råber FBI vagt i gevær over den stigende tendens

'En alarmerende tendens'.

Det kalder det amerikanske forbundspoliti, FBI, de overgreb begået af mandlige medpassagerer, som kvinder på fly i den seneste tid har været ofre for.

Det skriver CNN ifølge TV2.

FBI's advarsel kommer i kølvandet på, at der alene i sidste uge blev fremført sigtelser mod to mænd i USA, som angiveligt i to ikke-relaterede hændelser har forgrebet sig på kvinder, som de sad ved siden af på flyet.

Det første tilfælde fandt sted tilbage i januar, hvor en kvinde, der skulle rejse fra London i England til Seattle i USA, og som havde taget beroligende medicin for at holde nerverne væk, vågnede ved, at en 41-årig mandlig medpassager ragede på hende.

Den 41-årige forsøgte angiveligt at skjule sine kriminelle aktiviteter ved at lægge en jakke hen over kvinden, mens han ragede på hendes kønsdele.

Først da kvinden flygtede væk fra manden og ned i den anden ende af flyet, hvor personalet fandt hende liggende i fosterstilling, kunne hun være i sikkerhed.

Dyredræber ragede på kvindes bryster

Det andet tilfælde drejer sig om en ung 22-årig kvinde, der den 8. marts blev offer for et overgreb, da en medpassager på en flyvning fra Alaska til Seattle i USA begyndte at rage på hendes bryster og ben, selvom hun sagde nej.

Overgrebsmanden havde angiveligt flere gange fortalt den unge kvinde, hvor meget han 'elskede at dræbe dyr', og han havde desuden spurgt hende, 'hvem han skulle dræbe for at få en kvinde som hende', før han begyndte at befamle hende.

I begge omtalte sager var det flypersonalet, der tilkaldte det amerikanske politi, hvilket altså nu har medført sigtelser mod begge mænd, som ifølge CNN risikerer en fængselsstraf på op til to år.

Stigende tendens

De to hændelser er dog ikke de eneste eksempler på, hvordan kvindelige rejsende i højere grad bliver befamlet og forurettet på fly.

Ifølge optegnelser fra FBI viser det sig nemlig, at antallet af den slags sager er vokset med 66 procent i perioden fra 2014 til 2017. Sidste år havde FBI 63 af denne slags sager, i 2016 havde de 57, i 2015 havde de 40 og i 2014 havde de 38, hvilket FBI altså kalder for en 'alarmerende tendens'.

Dertil hører, at der ifølge FBI sker mange overgreb, som ikke bliver anmeldt, og derfor opfordrer forbundspolitiet nu alle passagerer til at anmelde det, hvis de har været ofre for et overgreb på flyet.

- Vi opfordrer alle, der flyver på passagerfly til at anmelde overgreb til personalet eller myndighederne og til at hjælpe ofre, der har brug for hjælp, sagde statsadvokat Annette Hayes på en pressekonference torsdag i sidste uge ifølge CNN.

- Det vil gøre skyerne sikrere for os alle, understregede hun.

Ifølge FBI skal rejsende være opmærksomme på, at overgrebsmænd ofte 'tester' deres offer ved at tilfældigt at komme lidt for tæt på for at se, hvordan offeret reagerer, eller om offeret vågner op, hvis han/hun sover. De råder derfor til, at man ikke skal lade tvivlen komme den fremmede til gode, men i stedet tro på sin mavefornemmelse og bede personalet om at blive rykket til et andet sæde.

TV2 har været i kontakt med de skandinaviske flyselskaber SAS og Norwegian, som på trods af FBI's advarsler ikke kan nikke genkendende til problemet.

- Det er ikke et problem, vi oplever om bord, siger Randi Baasch, der er kommunikationsmedarbejder i SAS, til TV2.

