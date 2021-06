Fejring af solhverv ved Stonehenge endte i kaos

De var blevet advaret om ikke at dukke op, men det blæste de på.

Hundredvis af mennesker var mandag morgen samlet ved Stonehenge for at fejre sommersolhverv, som er det tidspunkt på året, hvor solen står højest på himlen.

Det skriver blandt andet AP og Sky News.

På forhånd havde de britiske myndigheder ellers sat hegn op for at holde folk ude. I Storbritannien er corona nemlig begyndt at bluse op på ny, og derfor må befolkningen for en stund finde sig i nye og strikse restriktioner.

Britiske medier beretter, at flere af de fremmødte klatrede over afspærringen for at komme ind i den op mod 5000 år gamle stencirkel, hvorfra de ville fejre solopgangen på denne særlige dag, der er årets længste.

På Telegraph kan man se billeder fra den rituelle ceremoni, der involverer alt fra fest, sang og dans til betjente, der med magt tvinger fremmødte ud af stencirklen.

Folk klatrer over hegnet for at komme ind til Stonehenge. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Solopgangen skulle have været live-transmitteret af English Heritage, som er den offentlige instans, der ejer området med det mystiske monument. Men på grund af de tumultariske scener, der opstod, så myndighederne sig nødsaget til at afbryde sendingen og i stedet vise gamle optagelser.

English Heritage udtaler, at det var 'skuffende' at se folk 'opføre sig på en måde, hvor de bragte sig selv, vores ansatte og politiet i fare' under en pandemi.

Under normale omstændigheder tiltrækker sommersolhvervsfejringen ved Stonehenge mennesker i titusindvis.

Det lokale politi i Wiltshire bekræfter, at mindst en enkelt person blev anholdt i forbindelse med solopgangsseancen.

Der blev sunget og slået på tromme. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix