Fem gode råd til en billigere ferie

Der er gode råd at hente for rejseglade danskere, der vil spare penge på næste ferie

Vinterferien begynder at banke på, mens mange danskere også så småt er begyndt at forberede sig på sommerferien.

Men rejser til sydens sol er bestemt ikke gratis, og da prisen er førsteprioriteten hos mange ferieglade danskere, kan det være en god idé at øge sine muligheder for at score en billigere rejse.

Derfor har Ekstra Bladet fået en række tips fra Mikkel Hansen, der er pressechef for TUI Danmark, som fortæller, at netop weekenden op til uge 7, påskeferien i april samt juli måned er de afrejsedatoer, som flest danskere søger på netop nu.

Læs Mikkel Hansens fem gode råd herunder:

1. Surf rundt på nettet i hverdagene

Mange danskere benytter deres weekender, hvor de har mere tid, til at lede efter god rejsetilbud, men følge Mikkel Hansen er det en god idé at sondere terrænet i hverdagene.

- Rejsebranchen kører efter princippet for udbud og efterspørgsel og styres hovedsageligt af en automatisk algoritme, der tilpasser priserne efter antallet af reservationer. Eftersom der er mere gang i reservationerne i weekenderne, hvor folk har fri, er chancerne for, at din næste drømmeferie falder i pris større, hvis du kigger i hverdagene, forklarer pressechefen.

2. Bestil uden for højsæson

Det er et alment kendt tip, men ikke desto mindre, kan det altså godt betale sig at rejse på ferie uden for de populære højsæsoner, slår Mikkel Hansen fast.

- Er du fleksibel med arbejde og skoleferie, kan du med fordel kigge dig omkring efter en rejse, der ikke ligger i skolernes ferie. Måneder som marts, maj, oktober og november er gode. Her er der tit og ofte gode rabatter at hente på de mest populære destinationer.

3. De mindre destinationer

Der er også penge at spare, hvis man dropper de populære destinationer såsom Thailand og De Kanariske Øer, der har mange bestillinger, fortæller pressechefen.

- Skal du absolut af sted i højsæsonen og er du ikke så kritisk med destinationen, så længe vejret er godt, kan du skimte mod mindre destinationer. Her kan du i mange tilfælde finde en rejse, der dækker dine behov til en bedre pris. Egypten ligger generelt set stadig i et favorabelt prisleje.

4. Hold øje med kampagner og tilbud

Derudover råder pressechefen til, at man er på dupperne, når det kommer til slagtilbud.

- Der er hele tiden kampagner og tilbud på udvalgte destinationer, hotelkoncepter, datoer eller tilvalg som all inclusive. Tilmeld dig et nyhedsbrev, kig på de sociale medier eller hold øje med hjemmesiderne, hvis du vil nå at udnytte de bedste, da flere af dem typisk bliver revet væk på rekordtid.

5. Forstå dine behov og spørg

Der er ingen skam i at spørge om hjælp, så hvis man er i tvivl om, hvor næste ferie skal gå hen, kan det godt betale sig at kontakte rejseselskaberne for at få gode råd og høre nærmere om priserne.

- Der findes rigtig mange hotelkoncepter og destinationer, som hver især kan noget forskelligt. Find ud af, hvad dine behov er og ring eventuelt til en kyndig kundeservicemedarbejder. Hos TUI sidder der f.eks. tidligere guider bag telefonerne, som kender destinationerne og kan give dig mange gode råd, som du måske ikke lige finder på hjemmesiderne.

