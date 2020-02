Fem millioner fårekyllinger flytter ind på dansk hotel

Hotel Bella Sky skyder op i Ørestadens ellers så flade landskab og dermed er hotellets to tiltende højhuse ret iøjnefaldende for forbipasserende.

Men det er ikke kun mennesker, som færdes på de kanter, der har fået øje på hotellet. Det har fem millioner fårekyllinger også.

I slutningen af februar gæster fårekyllingerne hotellet, hvor de er inviteret til lidt af et ædegilde.

Menuen er måske ikke lige, hvad man kan forvente af et fint hotel, men fårekyllingerne har også andre præferencer. De nye beboere får nemlig serveret madrester fra Bella Centers køkken.

Lidt mere atypisk bliver det, da fårekyllingerne på et tidspunkt selv skal ende på en tallerken. De skal nemlig omdannes til proteinpulver.

Projektet er en del af BC Hospitality Groups målsætninger om at bidrage til en mere bæredygtigt udvikling. Det er BC Hospitality Group, der ejer Bella Centeret og Hotel Bella Sky.

- Vi gør rigtigt meget som rimer på bæredygtighed og ansvar. Det er omdrejningspunktet i vores forretning hele vejen rundt, og vores fårekyllinger er det seneste projekt. Det er gamle nyheder, at vi skal tænke kreativt i forhold til alternative proteinkilder. Vi er rigtigt mange mennesker på kloden nu og så er der naturligvis klima- og miljøudfordringerne. Det kræver 1500 liter vand at producere et kilo protein fra kvæg og bare en liter at producere et kilo protein fra fårekyllinger, det sætter tingene i perspektiv, siger Karen Østerbye, pressechef hos BC Hospitality Group, til Ekstra Bladet.

Projektet er blevet til i samarbejde med start-up virksomheden Entomation, som har specialiseret sig i at producere alternative proteinkilder.

Ingen græshopper under dynen

Fårekyllingen er en art af græshopper. Helt specifikt er det en fårekylling af arten Acheta Domesticus (husfårekyllinger).

Hvis man ikke er så glad for insekter og helst undgår dem på ens hotelophold, så skal man ikke være bekymret. Hotel Bella Sky har opsat en særskilt container udenfor hotellet, hvor deres nye gæster skal bo.

- De skal bo i 'the Cricket Hotel Bella Center'. Man kan ikke kigge ind i containeren, for det er lukket system, men den bliver dekoreret - og der kommer nok en infografik om, hvad der sker derinde, siger Karen Østerbye.

Det er i denne container foran hotellet, at de fem millioner fårekyllinger skal bo. Foto: BC Hospitality Group

Skal ikke serveres for hotellets gæster - endnu

Når nu fårekyllingerne er sådan en god kilde til protein, så ligger det lige for, at de selv ender på hotellets menukort, når de er fedet op. Men det er dog endnu ikke sikkert.

- Vi er endnu i udviklingsfasen, og vi regner ikke med, at der kommer et nyt punkt på menukortet med 'ristede fårekyllinger i smørsovs'. Ikke endnu i hvert fald. Når vi kommer så langt, bliver det som ingrediens i en ret og i pulverform. Men man skal jo aldrig sige aldrig, det kan jo være, at en modig og nysgerrig gæst efterspørger det, siger Karen Østerbye, pressechef hos BC Hospitality Group.

Projektet er et forsøg, som kører på ubestemt tid. BC Hospitality Group vil med tiden se, om de også skal invitere fårekyllingerne ind på deres andre hoteller og venues.