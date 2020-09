Ferie afbrudt: Hotelpersonale stalkede dansk kvinde

En dansk kvinde følte sig så stalket af hotelpersonalet på Hotel Galini Sea View på Kreta, at hun afbrød sin charterrejse og fløj hjem til Danmark.

Først tikkede en venneanmodning ind på Facebook. Den var fra føreren af den shuttlebus, der kørte gæster frem og tilbage mellem hotel og strand.

Dagen efter kunne kvinden se, at hendes profil på Instagram var blevet besøgt af en anden mand fra hotelpersonalet. Det var manden fra poolbaren.

'Jeg har på intet tidspunkt udleveret mit fulde navn til nogen fra personalet. Det figurerer kun i receptionens oplysninger', skriver kvinden i en klage til Bravo Tours, der var rejsearrangør.

Episoden fandt sted i oktober 2019. Efterfølgende bragte kvinden, der rejste alene, sagen for Pakkerejse-Ankenævnet med krav om fuld kompensation og betaling for flyrejsen hjem. I alt forlangte hun erstatning på 7922 kroner.

Følte sig utryg på hotellet

Kvinden fortæller også, at hun mandag aften havde besøg af en elektriker på sit værelse, hvor der var strømsvigt.

'Imens nævner han, at han har lagt mærke til, at jeg rejser alene. På dette tidspunkt har jeg kun været på hotellet en dag!'.

Kvinden beskriver, at hun følte sig utryg på det firestjernede hotel. Hun oplevede ikke, at de danske guider gjorde nok for at afhjælpe situationen. På rejsens tredjedag kontaktede hun en af Bravo Tours guider og fortalte, at hun ville hjem. Guiden var forstående, men sagde ifølge hende, at han ikke kunne hjælpe med en hjemrejse - og heller ikke med at skifte hotel.

Derfor bestilte kvinden en flybillet hjem hos Norwegian for egen regning.

Samlet set er hun rystet over sin oplevelse, der også indbefattede svamp på badeværelset, en uhumsk buffet og restaurantpersonale med 'beskidte hænder'.

'Det værste var, at jeg som ung pige ikke kunne få lov til at være i fred og føle mig tryg'.

Facebook er et socialt medie

Bravo Tours skriver i et svar til kvinden, at 'Facebook er et socialt medie, og har man en konto på dette medie, er der mulighed for at modtage venneanmodninger'.

I en senere mail til Pakkerejse-Ankenævnet skriver Bravo Tours, at deres guide tilbød at tage en snak med hotellets ledelse og at undersøge mulighederne for en hjemrejse, men at kvinden gled af på begge tilbud.

Bravo Tours afviser også påstanden om uhumske forhold på hotellet, hvor selskabets egne guider selv spiser jævnligt.

Pakkerejse-Ankenævnet konkluderer i en kendelse afsagt 26. august, at rejsen har været ’behæftet med mangler’ og pålægger derfor Bravo Tours at give kvinden et nedslag i prisen på 1000 kroner.

Klagepunktet om tilnærmelser fra hotelpersonalet bliver afvist, fordi kvinden afslog guidens tilbud om at gå til hotelledelsen.