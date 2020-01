Ferie hele året: Dansk badehotel til salg

Kunne du tænke dig at slå dine folder som ejer af et badehotel, så skal du slå til nu.

Langs en af Bornholms smukkeste kyststrækninger mellem Tejn og Gudhjem ligger Stammershalle Badehotel med havudsigt over Østersøen mod Christiansø. Hotellet og udsigten kan nu købes for 10 millioner kroner.

Parret Henriette Lassen og Henrik Petersen købte badehotellet i 2011. Efter næsten et årti som badehotelsejere, vil de nu give andre muligheden for at drive stedet.

- Vi har haft det i 10 år, og nu vil vi gerne give stafetten videre til nogle andre, som kan overtage og udvikle badehotellet. Det er sådan et sjovt, gammelt hus, som har meget potentiale, siger Henriette Lassen til Ekstra Bladet.

Badehotellet har været til salg i omkring en uge, og parret planlægger allerede de første fremvisninger for interesserede. Udover den fantastiske udsigt får køberen også en restaurant, møde- og selskabslokale, køkken og 15 værelser med i prisen. Det er Home Erhverv, som står for salget.

Parret har brugt de sidste 10 år på at renovere store dele af badehotellet, så det i dag kan bruges hele året og ikke kun om sommeren.

- Selvom man kommer ind på sådan en dødsyg januardag, som bare er kold og regnfuld, så er der alligevel så meget sjæl og charme på badehotellet, at man bliver i godt humør af det, siger ejeren Henriette Lassen.

Her ses en del af kysten ud for Stammershalle Badehotel. Foto: Stammershalle Badehotel

Det er en livsstil

Stammershalle Badehotel blev oprindeligt bygget af en tysk grosserer til sommerresidens i 1911. I 30’erne startede han med at flyve tyske gæster direkte fra Berlin til lufthavnen i Rø. På hotellet kunne gæsterne samle kræfter, nyde den storslåede natur og friske luft, inden de igen skulle tilbage til den store by.

Men det er også opslugende at drive et badehotel.

- Det er ikke et arbejde, det er en livsstil. Det kommer fuldstændig ind under huden på en. Alt hvad vi tænker på og taler om, det er det hotel - morgen, middag og aften. Det er ikke negativt, men meget positivt. Og det er er rigtig sjovt, når ens børn også vil være med i det. Så er det hyggeligt, siger Henriette Lassen.

Selvom Stammershalle er til salg, så har det stadig åbent. Sæsonen starter 30. marts, og der er allerede fuldt booket de første par dage.