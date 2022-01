Danmark ... 25. jan. 2022 kl. 20:21 Gem artikel Gemt artikel

Bo billigt: Sådan gør du sommerhuset til helårsbolig

Et stigende antal danskere gør sommerhuset til helårsbolig. Det er billigt at købe og billigt at bo i. Men husk lige dette, inden du forlader parcelhuset og flytter ud i et sommerhusområde