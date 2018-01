Det' dansk: Vesterhav og tre smukke sommerøer

Den jyske vestkyst strækker sig over 500 kilometer og går fra den dansk-tyske grænse i syd til Skagen i nord. Vesterhavet er det voldsomme brus, der banker mod de smukke klitter, som især er kendt fra billedskønne danske malerier.

Sammen med Vesterhavets popularitet er de danske øer en sommerklassiker. Danmark består af over 1400 øer, 443 er navngivne, mens 72 er beboede. Her finder du de skønneste små samfund, lange hvide sandstrande og dejlige, små bådehavne.

* * *

Snup en varm gryde

Kigger du ud over den vilde natur, når du nærmer dig Vesterhavet, vil du kunne spotte utallige sommerhuse, der putter sig i marehalm og hjælme. Sommerhusene er det foretrukne opholdssted for turister, når ferien går til den vilde vestkyst, og deres græsbedækkede tage og naturlige træmure får dem til at gå i et med landskabet.

Klitterne er dannet af vestenvinden, og ’De varme gryder’ – hullerne mellem klittoppene – giver læ og perfekte forhold til solbadning.

Langs Vestkysten er der massevis af små feriecentre og -byer som eksempelvis Henne, Hvide Sande og Søndervig.

På den måde er der rig mulighed for at opleve ægte, dansk ferie med strand, smuk natur, hyggelige små restauranter, nye kartofler og jordbær fra vejkanten.

* * *

Øhop i det sydfynske

I det sydfynske øhav finder du de skønne perler Avernakø, Lyø og Bjørnø, og hvis du er i båd, giver det en perfekt mulighed for et lille øhop.

Du kan besøge flere øer på en dag eller overnatte et par nætter på hver ø.

Som perler på en snor ligger de tre ovennævnte øer ud for Faaborg, og på alle tre kan du opleve charmerende små landsbysamfund, hvor mange af husene er fra 1700-tallet.

Der er masser af badestrande, rig mulighed for at fiske, og da øerne er forholdsvis små, kan du nemt vandre dem rundt.

* * *

Tiden gik i stå i 1800-tallet

Der er idyllisk på Danmarks østligste øer, Christiansø og Frederiksø. Foto: Lars Hansen/Ritzau Scanpix

Er du først taget mod Bornholm, kan du stige om bord på en søsygs-vippende båd og sejle den ene time fra Gudhjem til Danmarks østligste egne: Christiansø og Frederiksø.

Her er der ingen biler og massevis af bindingsværkshuse, som er beboet af 78 fastboende danskere.

Christiansø blev oprindelig benyttet som fæstning i 1600-tallet til at beskytte riget mod fjender i Østersøen, og siden er alle bygninger blevet beskyttet af dansk lov.

Hvert år tager omkring 70.000 turister mod øerne for at opleve et sted, hvor tiden i 1800-tallet nærmest gik i stå.

* * *

Øl på istids-øen

Fur er lidt af et geologisk mysterium. På Limfjordsøen kan du nemlig finde ’mærker’ fra istiden som eksempelvis vulkansk aske og 55 millioner år gamle fossiler.

På øens nordside rejser der sig en markant højderyg, hvor du finder den kendte Knudeklinten, mens sydsiden er flad og frugtbar. Ud over smuk og sjælden natur har øen et lokalt bryggeri, du ikke bør gå glip af.