En dansk udgave af Rusland

Prøv at gå på opdagelse i området omkring Tegners Museum og Statuepark i Dronningmølle i Nordsjælland

'I sommeren 1916 cyklede vi lange Ture i Nordsjælland og kom en Dag over Gærder og Moser til et enormt Højdedrag. Midt i det smilende, sommerlige Danmark laa det som et barsk Sibirien ... Dette var Stedet ... Denne Høj stod i mystisk Pagt med mit Sind.’

Sådan beskriver den danske billedhugger Rudolph Tegner beslutningen om at købe et 34 tønder stort naturområde i Dronningmølle i Nordsjælland.

Området, der kaldes Rusland på grund af den særprægede hede med enebærbevoksning og lyng, udgør i dag Tegners Museum og Statuepark, der må siges at være en særpræget totalinstallation.

Kunst og natur flyder sammen – og det hele er én persons værk: Rudolph Tegner har opført alt både inde og ude, mest af alt som et evigt minde om sin storhed til eftertiden.

Kong Ødipus og Antigone er blandt de 14 bronzestatuer, der tårner sig flere meter op fra den ellers åbne hede, og på en eller anden bizar måde – sammen med de græssende får – byder velkommen ved ankomst.

Det er ikke svært at forstå, hvorfor de lokale har døbt området ’Rusland’. Her er øde og goldt, og man har fornemmelsen af at kunne gå i dagevis uden at støde på nogen.

Det er dog ikke tilfældet, for Tegners statuer, som der er fri adgang til året rundt – også i vinterhalvåret, hvor museet holder lukket – tiltrækker mange mennesker på gåtur.

Den særprægede bygning, som Rudolph Tegner selv var bygherre for under opførelsen, minder udefra mest af alt om en betonbunker. Den regnes ikke desto mindre for et banebrydende arkitektonisk værk. Hvis du besøger museet, så læg mærke til den uforholdsmæssigt lille indgang. Det er skabt således for at

Midt i det spøjse landskab ligger en lige så sjældent set bygning, som mest af alt ligner en gigantisk bunker. Den er af jernarmeret beton, og er trods – eller måske på grund af – sit specielle design regnet for at være blandt de 100 mest banebrydende arkitektoniske værker i Danmark.

Enorme gips-statuer – f.eks. ’Herakles og Hydraen’ og ’Sankt Peter med Nøglen’ (nedenfor) - fylder hovedsalen i Tegners museum, hvor der er 11 meter fra gulv til loft. Der står en bronzeafstøbning af ’Herakles og Hydraen’ på havnepladsen i Helsingør. Foto: Marie Nørgaard

Foto: Marie Nørgaard

Inden for de rå og grå betonmure rummer bygningen mere end 300 værker, som er en del af Rudolph Tegners livsproduktion.

Tegner ønskede, at den ottekantede betonklods skulle have store dimensioner – af den simple årsag, at mange af hans værker er enorme.

Der er således 11 meter til loftet i ’kernen’ af museet, som i øvrigt kun har et enkelt vindue, fordi museets gæster ikke skal distraheres af den smukke natur, mens de betragter Tegners kunst. Derfor kommer belysningen i museet fra ovenlysvinduer.

Størstedelen af kunstværkerne i museet er originaler i gips, men der findes også værker i bronze og marmor. Tegner nægtede i øvrigt gennem hele livet at sælge sine originaler, men folk var velkomne til at købe marmorversioner eller afstøbninger af hans værker.

Et sibirisk landskab

Foto: Marie Nørgaard

Tegners museum ligger i et område, som de lokale i sin tid gav øgenavne som Rusland eller Sibirien, fordi der aldrig kom et menneske.

Det er et meget atypisk – fredet – landskab, der går langs Pandehave Å ved stranden ved Dronningmølle i nord og strækker sig fem kilometer ind i landet.

Området er 260 hektar stort og består mest af hede bevokset med lyng, enebær og spredte fyrretræer. Græssende får sørger for at holde bevoksningen nede.

Rudolph Tegner

Foto: Scanpix

Rudolph Tegner (1873-1950) var for sin tid meget provokerende. Han opnåede masser af anerkendelse i udlandet, men aldrig i Danmark, hvor han gennem hele sin karriere kæmpede mod kritikerne, der mente, at hans kunst var useriøs.

Hans voldsomme og stærkt symbolske værker faldt ikke i danskernes smag. Tegner var meget inspireret af især grækerne og den antikke verden, efter han som 15-årig besøgte Akopolis.

Hans meget teatralske udtryk skabte forvirring og modstand i den danske kunstverden, som kom til at præge hele hans kunstneriske virke. Han var meget produktiv og skabte mange værker og store projekter, der udløste stor polemik i offentligheden.

'Shakespeare' i al sin magt og vælde. Foto: Marie Nørgaard

Når stormvejret om hans person blev for meget, rejste han til Grækenland, Italien, Spanien, Nordafrika og Frankrig, hvor han havde vinterresidens og atelier, og hvor anerkendelsen af hans værker og talent var større end i Danmark.

'Afrodite'. Foto: Marie Nørgaard

Tegners store livsværk var ’Livets Port’, der skulle være ’en hymne over menneskenes liv, fra fødsel til død’ med alt hvad det indebærer af glæde og sorger, kærlighed og bryd, kampe, sejre og nederlag, som han selv har beskrevet det.

Foto: Finn Christoffersen

’Livets port’ skulle være udstillet på Trianglen i København, men blev aldrig til noget, fordi ideen fik en dårlig modtagelse. Pengene, der var rejst til projektet, gik i stedet til opbygningen af museet og statueparken.

Rudolph Tegner ligger begravet i et underjordisk gravkammer under gulvet på den store sal i museet, mens hans kone Elnas urne er bygget ind i soklen under ’Apollon’.

Praktisk info Statueparken er anlagt fra 1916. Museet er opført fra 1937 og stod færdig i 1938 (det blev renoveret i 2003). Tegner selv var bygherre.

I 2020 skulle museet være åbnet 15. april, men er på grund af coronakrisen lukket på ubestemt tid.

Der dog stadig fri adgang til statueparken.

