En perle midt i Kattegat

Fra Grenaa Havn sejler en lille færge ud i Kattegat, og efter to timer og 45 minutter med pletvise udfald i netværksforbindelsen ankommer den til Anholts beskedne og charmerende havn.

Rejser man - ligesom undertegnede - hele vejen fra København, må man sætte det meste af en dag af til rejsen. Ja, faktisk kan man nærmest nå til New York eller Thailand på samme tid. Men i disse tider, hvor den slags frarådes, er Anholt et rigtig godt alternativ, hvis man gerne vil langt væk fra hverdagen.

Det tager altså sin tid at nå frem, men den lange tur bidrager i den grad til følelsen af, at man er langt, langt væk fra storbyræs og travlhed.

Kattegatøen fylder 22 kvadratkilometer og huser blot 132 fastboende anholtere, så på øen kender alle hinanden og man hilser på folk, når man passerer dem på en af de mange gode gåruter.

Noget af det, der gør Anholt helt speciel er den helt utrolige natur, som man ikke ser mange andre steder her til lands.

Den såkaldte Ørken dækker størstedelen af øen og består af aflejringer fra istiden. Det tørre og næringsfattige landskab i Ørkenen huser mos og flora, som selv folk der ikke har forstand på den slags tydeligt kan se, er noget for sig selv.

I Ørkenen er naturen fuld af overraskelser.

Pludselig falder man over klitter, hvor sandet har en helt anden rødgul farve, end det smukke hvide strandsand. Det område kalder anholterne Indien.

En gåtur til Anholt fyr kan gå gennem øens ørken, hvor naturen er helt særlig. Privatfoto

Vælger du at holde din ferie på Anholt, er de gode vandresko et must. Nordbjerg og Sønderbjerg danner rammerne om fantastiske gåture, der viser Anholt fra sin bedste side.

Men den ultimative gåtur på øen er uden tvivl den fra byen og ud til Anholt Fyr, der er et af Danmarks første - opført første gang helt tilbage i 1651. Man kan vælge at gå turen gennem Ørkenen, langs stranden eller begge dele.

Denne del af Anholts kyst kan være så øde, at du uforstyrret kan hoppe i det klare vand og måske kan du også være heldig, at en eller flere nysgerrige sæler gør dig selskab på sikker afstand.

Gåturen tager to til tre timer, men der er nok at se på, så det bliver aldrig kedeligt.

Anholt Fyr tager sig godt ud året rundt og på alle tider af døgnet. Privatfoto

Sommetider er det muligt at komme op i fyret for en 20'er, og derfra kan man nærmest se hele øen. Man kan holde øje med, hvornår fyret er åbent på Facebook-siden 'Anholt Fyrs Venner'.

Ved Anholt Fyr ligger også Totten, der er et fredet sælreservat, der ikke må betrædes af mennesker. Danmarks største sælkoloni på 1200 sæler lever der. Tæt ved fyret finder man en kikkert, og i den kan man være heldig at se sælerne ligge og boltre sig i deres reservat.

Størstedelen af Anholts kystlinje består af særdeles velegnede badestrande. Privatfoto

Der er helt klart mest gang i øen om sommeren, hvor der både er endagsfestival, fodboldskole for ungerne og kitetræf. Men et besøg om vinteren, hvor der ikke er meget gang i øen, og naturen fremstår både mest brutal og mest skrøbelig, er bestemt også en anbefaling værd.

Vil du besøge øen, skal du selvfølgelig også have et sted at bo. Her er der både mulighed for at leje et af de mange sommerhuse på øen og indlogere sig på et hotel eller bed and breakfast.

Der er i hvert fald ingen tvivl om, at de venlige anholtere vil tage imod dig med åbne arme og glædeligt vil dele ud af viden og tips om deres smukke ø - og de tips skal man tage imod, for de kender deres ø ud og ind.

Sådan kommer du til Anholt Den billige vej til Anholt går over havet. Færgen fra Grenaa Havn til Anholt koster 70 kr. og sejler for det meste to gange om dagen - nogle dage i sæsonen flere gange. Kommer man fra Sjælland, er det letteste at tage til Aarhus med Molslinjen og til Grenaa derfra. Den dyre vej går gennem luften. Fra Roskilde Lufthavn kan du nemlig flyve med Copenhagen Air Taxi til Anholt. Turen tager omkring 45 minutter. Priserne varierer, men det koster for det meste over 1000 kr.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En lokal brandert

nholt Gin - her med tonic, lime og et par enebær - kan danne rammen for en festlig aften i venners lag. Privatfoto

Er du til gin, så er det måske værd for dig at besøge Anholt. Den har nemlig sin helt egen gin; Anholt Gin.

Ginnen er lavet af enebær, der vokser på øen, og vandet, der er brugt, er også Anholts eget helt rene og pesticidfrie vand.

Dette giver ginnen en fantastisk smag og gør den fantastisk med tonic og en lime-skive.

Den er skabt af anholter Jakob Kjærgaard og sanger Thøger Dixgaard. Enebærrene, der bruges i ginnen, plukkes af frivillige kræfter hvert år i den såkaldte plukke-uge.

Du kan altså få lov til at drikke dig små-beruset i en gin, der er produceret så lokalt, som det kan lade sig gøre, og som smager helt fantastisk.

På havnen ligger også gin-og whiskybaren Dørken, der har Anholt Gin som sin specialitet, og har åbent om sommeren.

Havet omkring Anholt vrimler med jomfruhummer og andre gode fisk og om sommeren kan man købe helt friskfanget fisk og skaldyr på Anholt Havn.

Og så er det bare, som om at jomfruhummer smager bedre, når man selv har hentet dem på havnen og selv kogt og pillet dem.

Jomfruhummerne kan nydes kogte med brød, citron og aioli. Privatfoto

Er man ikke den store gastronom, er der også rig mulighed for at smage den lokale fangst eksempelvis på restauranten Algot fra Havet, der ligger på havnen, hvor der også er mange andre spændende spisesteder, man kan besøge, når den slags snart bliver muligt igen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Værd at vide

Fra Anholt Fyr kan du næsten se hele øen rundt. Privatfoto

Der er to dagligvarebutikker på Anholt, og fordi alle varer skal transporteres med færge til øen, kan det være lidt dyrere at handle ind der, og det er ikke alle varer, der er tilgængelige hver dag.

Derfor kan det være en god idé at medbringe de ting, man absolut ikke kan leve uden.

Facebook-gruppen 'Anholt Opslagstavlen' og Facebook-siden 'Anholts Fyrs Venner' er gode at melde sig ind i, hvis man vil danne sig et overblik over, hvad der foregår på øen.

Der er hverken hospital eller politistation på øen. I turistsæsonen er politiet dog til stede på øen. Og hvis uheldet er ude, er der en læge på øen, og der kan på meget kort tid komme en redningshelikopter fra Randers Sygehus til Anholt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------