Fabelagtige Fanø

- Mor, kan vi ikke få sådan et sommerhus?

Ikke foreløbigt, tyder meget på, hvis man tjekker boligsiden.dk eller rådfører sig om eventuelt sommerhuskøb med eksperterne i aviserne.

For coronakrisen har i takt med danskernes hysteriske trang til at hamstre både toiletpapir og sommerhuse pumpet priserne op, så man skal være mere end almindeligt velhavende for at få fingre i en fritidsresidens nærmest hvor som helst i landet.

Vi var gudskelov heldige at kunne fornøje os i et lejet sommerhus på Fanø i Kristi himmelfartsferien, og pengene var godt givet ud.

Vi – et kærestepar, hvor den ene del medbragte sine unger, og den anden sin mor – lagde forholdsvis sent til kaj i Nordby, for man skal medregne en færgetur, når turen går til Fanø.

Den er ultrakort – 12 minutter. Det gælder ikke nødvendigvis ventetiden på færgerne M/F Menja og M/F Fenja, som til alt held sejler hele døgnet.

Ventetiden i den ene bil med de yngste på 7, 11 og 37 år gik fint – her var tanket op med slik, sodavand og opladte skærme. Efter i timevis at have holdt i kø over Fyn blev stemningen i bilen med den nydelige 48-årige og hans lidt ældre mor også hyggelig.

Det lejede sommerhus ligger i Rindby, som angiveligt er guf for tyske turister. Dem var der ’takket være’ corona tilsyneladende ingen af, da vi stod op til sommerligt solskinsvejr, som kun blev forstyrret af en larmende fasan.

Udsendte fra Fanø Beredskab styrede bilkøen til færgen fra Nordby mod Esbjerg elegant, og der var trods den flere timer lange ventetid ingen sure miner. Foto: Christina Ehrenskjöld

Fra et eller andet sted kunne Fanøs omgivende farvand fornemmes. Vadehavet er en del af Nordsøen, som vi som bekendt ved den jyske vestkyst kalder Vesterhavet. Området strækker sig fra Ho Bugt ved Esbjerg ned til den hollandske by Den Helder og er karakteristisk ved særlige tidevandsforhold.

I juni 2014 blev den danske del af Vadehavet optaget på UNESCO's verdensarvliste. Derved er hele Vadehavet kommet i samme liga som blandt andet Great Barrier Reef og Grand Canyon.

Selvom vejret i Kristi himmelfartsdagene var blandet, brugte den syvårige solstråle rigtig meget tid på bare at tralle rundt udendørs. Foto: Christina Ehrenskjöld

Vadehavet er et af verdens største tidevandsområder. To gange om dagen forandrer Vadehavet sig markant, når en milliard kubikmeter vand strømmer ind i og ud af det danske farvand.

Selvom vi havde taget firehjulstrækkeren med, nåede vi ikke at dyrke det ældste motorlegebarns drøm om at køre på stranden. Det kan man nemlig snildt langs Fanøs vestkyst, hvor der strækker sig en 15 kilometer hvid og særdeles fast sandstrand. Man kan også sætte sig på cyklen.

Stranden er en kendt som en af de bedste og mest sikre badestrande i Europa og indbyder til mange forskellige aktiviteter som drageflyvning, ridning, strandsejling, windsurfing.

Og så kan man selvfølgelig lege skattejæger og finde klumper af Nordens guld – rav. Eller nyde synet af både spættede sæler og gråsæler, som Fanø er hjemsted for. For de fugleinteresserede er øen et rent eldorado.

Sønderho, sand og strand

Der var desværre ikke plads på Sønderho Kro. Foto: Christina Ehrenskjöld

Så skal I spise på Sønderho Kro, mente flere, da de hørte om vores tur til Fanø.

Frokost såvel som aftensmad blev dog skrinlagt på forhånd af den ækle coronavirus, selvom vi ringede et par dage i forvejen.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende i de 17 år, jeg har været her, sagde den undskyldende mand, da han afviste bookingen.

Vi lagde alligevel vejen den historiske kro, som er en af Danmarks ældste og ligger klos op ad diget. Herfra nød vi udsigten over både vadehav og marsk, før vi efter nogen coronaventetid alligevel fik frokost i nærheden.

Med indkøb hos den lokale fiskehandler bliver en hjemmemiddag også en pur fornøjelse. Her er vi kort før præteenageren aflivede det tibenede krebsdyr, som smagte guddommeligt. Foto: Christina Ehrenskjöld

Det var på Café Nanas Stue, hvor smørrebrødet var revet væk, men burgerne smagte ifølge tre piger i selskabet godt. Salaten med rødder og kål, brunet smør, pocheret æg og nødder var himmelsk.

Bjergtagende var fornemmelsen af at køre ned til Sønderho Strand, hvor vinden den dag rev i håret, og vi bare kunne blive ved at stå og glo over sand og strand.

Sønderho var fra midten af 1700-tallet den dominerende søfartsby på den jyske vestkyst. Byen har mange gamle, velbevarede bygninger fra perioden og 100 år frem.

I dag huser huser landsbyen 295 fastboende indbyggere.

Om sommeren kan turisthorder på 12.000 mennesker dagligt vælte rundt på hele Fanø, fortalte en guide for en af Sønderhos byvandringer os.

Den brede strand giver rig mulighed for at fjolle rundt. Her Sønderho Strand. Foto: Christina Ehrenskjöld

Skulle man få nok af naturen, er der også andre ting at lave i den sydligste by på Fanø.

Vi besøgte blandt andet Galleri KANT, som også har en afdeling i Store Kongensgade i København. Pigerne i selskabet skulle selvfølgelig også i butik Silken, hvor designer og indehaver Jane Heinemann siden 1985 har forhandlet eget design i – ja – silker. Dem indkøber hun på årlige rejser til Kina og Japan.

Uldsnedkeren, som både har gårdbutik og værksted, er også et besøg værd. Her bruges gotlandske pelsfår, hvis uld, skind og kød er af en meget høj kvalitet.

Fra butikken sælges også Fanø Skibsrom, som i 2019 vandt sølv og bronze på ved den prestigefyldte spirituskonkurrence International Wine and Spirit Competition (IWSC) i London.

Hæderen gik til rommen Havmanden og Havfruen, som modtog medaljerne i kategorien ’Spiced Rum’.

Havmanden og Havfruen er baseret på en rom, der destilleres på Jamaica og efterfølgende forædles på Fanø – blandt andet med Fanø lynghonning.

Fanø-facts og links Det er langtfra noget særsyn på Fanø at se lokale iført den traditionelle folkedragt, den såkaldte fanødragt. Folkemusik og dans har også en stærk tradition på den 59 kvadratkilometer store ø, som gennem historien har været præget af søfart. I dag er turisme den vigtigste indtægtskilde, og den branche er som bekendt truet af coronakrisen. I dag er der omkring 2500 sommerhuse og flere badehoteller på Fanø. En kvindelig fannik takkede os for at støtte Fanøs økonomi, men det er heller ikke svært at lægge penge på øen, hvor det flere steder føles, som var man trådt ind i et eventyr. Vi smæskede os i både rejer og hummere købt af den lokale fiskemand fra LS Fisk. Fiskebilen holder ved Dagli’Brugsen i Sønderho, SuperBrugsen i Nordby og ved Rindby Supermarked. Læs mere om åbningstider på lsfisk.dk.

