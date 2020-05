Falsters fortræffeligheder

Lolland-Falster har meget at byde på for turister, der elsker natur og smukke strande med mere end 600 km kyststrækning

Du kan sjældent sige Lolland og Falster i samme sætning uden, at der ofte bliver tilføjet: Det er jo udkantsdanmark, her sker der intet.

Det kan godt være, at Lolland-Falster ligger ’langt’ fra hovedstaden, men Sydhavsøerne har rigtig meget at byde på, når det gælder historiske herregårde, naturoplevelser og sublime fødevarer.

Naturen kan noget særligt på Lolland-Falster med hele 600 km. kyst og flere flotte strande, hvor Marielyst Strand i flere år har været kåret som Danmarks bedste. Men der er også mange små, hyggelige øer i Smålandsfarvandet – Askø, Fejø, Femø, Lilleø, Rågø og Skalø, hvor man kan nyde naturen, roen og stilheden.

Sydhavsøerne har en fed muld og det varmeste klima i Danmark. Der produceres mange lokale fødevarer. Og det er ikke helt uden grund, at man siger jordens bedste fødevarer kommer fra Lolland-Falster.

Æblerne fra Fejø er berømte, mens kirsebærvinen fra Horslunde flere gange er klassificeret i verdensklasse. Og så brygges der også prisbelønnet øl fra Krenkerup Bryggeri.

Her er ti steder, du skal besøge på Lolland-Falster, men vi har også fundet ti gratis steder, som er værd at besøge på Lolland-Falster.

10 ting du skal se



Postbåden på Nakskov Fjord

I sommermånederne skal man ud at sejle en tur på Nakskov Fjord med Postbåden. På sejlturen kan man se de mange små øer og besøge det gamle fiskersamfund.



Foto: Visitlolland-falster.dk

Fuglsang Herregaard

På det østlige Lolland finder vi den gamle herregaard og lige ved siden af ligger Fuglsang Kunstmuseum. Fra haven løber der stier helt ud til Guldborgsund.

Der er offentlig adgang i Fuglsangs have hele året rundt fra kl. 8-20. Der findes også en herregaards cafe, som har åbent i sommerhalvåret.



Foto: Visitlolland-falster.dk

Danmarks Sukkermuseum

Lolland har været Danmarks centrum for både sukkerroe- og sukkerproduktionen. Sukkermuseet er placeret i den tidligere kam- og knappefabrik i Nakskov. I øvrigt ikke langt fra Nakskov Sukkerfabrik.

Frilandsmuseet i Maribo

Med udsigt til Søndersø i Maribo ligger frilandsmuseet. Der er blandt andet gamle bondehuse, en skovridergård, en mølle fra Fejø og en gammel skole.

Lalandia

Siden 1988 har det store badeland været placeret i Rødby med udsigt til både Østersøen og Tyskland i horisonten.

Frederiksdal kirsebærvin

Frederiksdals Gods i Harpelunde ligger helt ud til Langelandsbæltet. Stedet har altid været berømte for gode stevnskirsebær. Det var før i tiden endt på det store juicemarked.

I 2006 besøgte kokken Jan-Friis Mikkelsen og journalisten Morten Brink Iversen stedet, og de var med til at starte brygningen af kirsebærvin.



Foto: Visitlolland-falster.dk

Krenkerup Bryggeri

Det er 13 år siden beslutningen om et bryggeri blev taget. Den første øl blev brygget i 2008. Siden er der blevet udviklet mange forskellige typer øl fra bryggeriet i Sakskøbing. Der er også et traktørsted forbundet med bryggeriet.

Krokodille Zoo

For ti år siden åbnede det i Eskilstrup på den nordlige del af Falster. Rene Hedegaard har opbygget det største museum af sin art af krokodiller i Europa.

Foto: Visitlolland-falster.dk

Knuthenborg Safari Park

På Lollands nordkyst ligger Knuthenborg i Bandholm. I Parken findes der flere end 1000 dyr som er fordelt på 70 dyrearter.

Luksus på Bandholm Hotel

Det er firestjernet luksus og forkælelse på hotellet, hvorfra der er er smuk udsigt over Smålandshavet.

Maden er lokalt inspireret.



Foto: Visitlolland-falster.dk

10 gratis glæder

Marielyst Strand

Her er mere end 15 km. smuk strand med hvidt sand og skønne klitter. Marielyst By har udviklet sig meget i de seneste år de sidste år, Specielt efter et stort torv er blevet samling for byen og stranden.



Foto: Visitlolland-falster.dk

Hestehovedet Strand

Det er her du oftest finder Danmarks varmeste badevand, der ligger ud til Nakskov Fjord. I 2018 nåede temperaturen op på 28 grader for badevandet. Det er en børnevenlig strand tæt på Nakskov.

Nysted Havn

Der er direkte udsigt til Noret og Aalholm Slot, og det er et hyggeligt sted med de små, svenskrøde træhuse.



Foto: Visitlolland-falster.dk

Kaj Munk statuen

Den store, berømte digter, præst og skuespilsforfatter blev en central figur i kampen mod den tyske besættelse. Han er født i Maribo og på byens torv finder man en statue som minde om ham.

Czarens Hus

Det er et bindingsværkshus fra 1690’erne centralt i Nykøbing Falster. I nutiden er der indrettet restaurant i huset. Det er dog sket med stor respekt for fortiden. Det er med originale lysekroner, høje paneler og gulddekorationer. Huset er opkaldt efter zar Peter den Store, der besøgte stedet i 1716.



Foto: Visitlolland-falster.dk

Bandholm badeanstalt

Badeanstalten ligger på Bandholm Havn lige ved siden af færgelejet til Askøfærgen. Der er 16 kabiner og to badebroer på det, der betegnes som Danmarks ældste havbadeanstalt.

Cykeltur på Lollands dige

36 km kan du cykle eller gå på det flotte, velholdte dige på Lollands sydkyst. Det er et sted for cyklister, der hader kuperet terræn. For på turen møder du ingen bakker.

Olsen Bandens gule palæ

Det gamle trætårn har lokket rekordmange besøgende til Gedser Remise, hvor man kan se den historiske bygning. Bygningen spiller en vigtig rolle i ’Olsen Banden på Sporet’ fra 1975.



Foto: Visitlolland-falster.dk

Gedser Odde

Det er Danmarks sydligste punkt. Den største attraktion her er alle de fugle, der befinder sig i området, hvor man også kan besøge fuglestationen. Forår og efterår er der trækfugle i tusindvis. Det er stedet, hvor der fanges flest fugle i Danmark.



Foto: Visitlolland-falster.dk

Maribo Domkirke

Kirken fra 1400-tallet blev opført efter Maribo Kloster. Siden blev det omdannet til en domkirke. Kirken er smukt beliggende ud til Maribo Sø. Klokkerne ringer ved solop- og nedgang samt 10, 12, 14 og 17. Den specielle ringeskik har stået på i flere århundrede.