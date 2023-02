Fem danske Unesco-attraktioner

Hele det 500 kilometer lange tidevandsområde betragtes som ét af de vigtigste vådområder i verden. Havet strækker sig fra Nederlandene rundt om Tyske Bugt i Tyskland til Danmark.

To gange dagligt gør tidevandet særligt indtryk, når der flyttes 1.000.000.000 kubikmeter vand frem og tilbage gennem dybene.

Vadehavets varme og lave vand gør, at havet er et hjem for mange forskellige dyrearter. Hvert forår og efterår vil man kunne betragte Vadehavet som et stort spisekammer for 10-12 millioner trækfugle, der slår sig ned og spiser sig mætte.

Der lever desuden omkring 5000 spættede sæler i Vadehavet. Hvis du er mere til gastronomiske oplevelser, kan du i Vadehavet også komme på unik østerssafari.

Arkivfoto: Lars Roed