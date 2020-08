Ferie med rullende sommerhus

Der er en ting, der er værre end at køre bag ved en belgier på den tyske autobahn i retning mod Costa del Sol. Det er, hvis han har en campingvogn spændt fast på jydepikken.

Med den devise er jeg vokset op, og jeg har hele mit snart 40 år lange liv forsvoret at bevæge mig ind i disse områder, som er plastret til med sommerhuse på hjul.

Men når coronaen raser, og planerne om at flyve til Florida eller Sydspanien er skrinlagt, må man jo finde på noget tredje. Det var i første omgang at købe eller leje et sommerhus, men her viste vores landsmænd endnu engang deres sande ansigt. Alt er revet væk eller for dyrt for os.

Alle vinduer på vidunderet kan åbnes, så alle kan følge med og få serveret kolde drikke fra camping-baren. Foto: Christina Ehrenskjöld

Og hvad gør man så i forsøget på et underholde fire børn i alderen 7 til 18 med noget, som også er tåleligt for to voksne på henholdsvis 37 og 48?

Er man sidstnævnte, kaster man sig frådende over DBA og læser alt, hvad der findes om campingvogne.

Og så skyder man en pose penge i en 23 år gammel slovener, hvor der slet ikke er plads til alle.

Men hvor der er vilje, er der som bekendt også vej – med en campingvogn bagpå tilbagelægges den med en makshastighed på 80 km/t. Med fortelt og et mindre et af slagsen til den ældste teenager er alt åbenbart muligt for selv de mest forvænte fra København og Frederiksberg.

Denne 11-årige var meget skeptisk før campingdebuten. Efter en overnatning var hun solgt. Foto: Christina Ehrenskjöld

De yngste har også fået lov at døbe Adriaen, som er mærket på vores østeuropæiske sigøjnersommerhus.

Hun hedder åbenbart nu Beate og er allerede i færd med en gennemgribende operation. Væk med porta potti, og ind med minibar, lounge- og safaristemning.

Det bliver en sjov sommer!

Ulemper og fordele

En glad pige efter afhentning af det slovenske sommerhus på hjul. Foto: Christina Ehrenskjöld

Der er en række ulemper og fordele ved at være campister. Ulemperne først:

Hvis man er meget private mennesker, er camping no go, for man kommer i høj grad hinanden ved på en campingplads.

For eksempel står den for langt de fleste på opvask i fællesrum. I Hornbæk kom vi for skade at glemme den medbragte opvaskebørste, som lynhurtigt var væk, før vi opdagede det.

En flink mand lånte os sin, mens en mindre venlig mand dagen efter gjorde tydeligt opmærksom på, at ’vi må kun være tre herinde ad gangen’.

Da havde jeg glemt alt om corona og slæbt min ældste datter med i fællesrummet, så hun kunne hjælpe med opvasken, men hun måtte straks forlade etablissementet.

Er campingvognen ikke udstyret med eget bad og toilet, står den også langt de fleste steder på fællesfaciliteter – dog ikke fællesbadning.

Med vores Adria fulgte en porta potti, men den sagde vi farvel og tak til uden at have taget den i brug.

- Der er sgu ikke nogen, der skal sidde og pølle i min campingvogn, slog den ældste af os fast.

En fornøjet mini-campist. Foto: Christina Ehrenskjöld

Til gengæld er der også masser af fordele ved campinglivet.

Det må være umuligt ikke at møde nye mennesker på en campingplads. Især når man har børn med.

Det er også herligt at tilbringe mange timer udendørs og have mulighed for at være sammen på en anden måde end derhjemme.

Vi har hverken tv eller Netflix, og selvom der de fleste steder er wifi, blev de mobile skærme efterhånden lagt væk. De var nu gode at have, når tre tøser for første gang skulle dele værelse og falde i søvn langt væk fra byens larm. I Hornbæk var der ikke andre campister end os at se udendørs efter klokken 22.

Mange steder er der rig mulighed for aktiviteter for børn. F.eks. fede legepladser. På Møns Klint Camping er der endda swimmingpool.

Og som med al slags ferie, er det skønt, når solen skinner, og man ikke skal andet end at slappe af.

Prøvetur uden vogn

En spændt nybagt indehaver af en campingvogn, som skulle afhentes næste formiddag. Foto: Christina Ehrenskjöld

Den ene af os har været spejder. Den anden forsager bevægelsen næsten ligeså meget som den siddende coronaregering.

Ingen af os er rigtig outdoor-typer, men kan godt lide natur i sådanne doser, at høfeberen kan holdes nede med antihistamin, og man eventuelt kan afslutte teltturen med at tjekke ind på et hotel.

Alligevel var vi i begyndelsen af juni på vej til Ringsted for at besigtige en Adria fra 1997.

– Du ved godt, hvor meget børnene flipper ud over det her?, hørte jeg mig selv spørge med reference til de to sæt unger, vi har hver især.

Der kom ikke rigtig noget svar, og vi havde jo heller ikke købt campingvognen endnu.

Planen var at se på den og så overveje købet grundigt i solen på Camp Møns Klint i telt.

Klaus, som havde det mobile fritidshus til salg, fik os dog på andre tanker.

2700 mennesker havde via DBA vist vidunderet interesse, så vi nåede ikke længere end Circle K’s tankstation i Tappernøje, før den alvorlige beslutning skulle træffes over to colaer.

Over mobiltelefonen meddelte vi sælgeren, at vi MÅTTE eje campingvognen, men først ville hente den dagen efter.

Det var den venlige mand glad for, men han nåede i løbet af aftenen at blive godt nervøs for, om vi ville springe i målet, fordi salgsannoncen stadig var aktiv, og han blev kimet ned af potentielle købere.

Et depositum beroligede Klaus, og vi glædede os de følgende timer over, at næste weekendtur kunne tilbringes under mere luksuriøse forhold end i et enmandstelt.

Man bliver nemlig temmelig våd på numsen under en natlig tissetår på græsset, når det står ned i stænger sådan en tidlig sommernat i Danmark.

Gode råd Der er kreative løsninger på det meste, men skal turen som nybagte campister forløbe nogenlunde gnidningsfrit, kan man forberede sig lidt på forhånd. Den erfaring har vi hurtigt tilegnet os i takt med rækken af begynderfejl, vi har begået. Husk at dreje støttebenene ned på campingvognen, før en knap to meter høj teenager stiger ind og giver sig til at hoppe. Det kunne være endt rigtig galt. Undgå søsyge med et lille vaterpas på trækket, når vognen skal på ret køl. Bord og stole gør alle mere medgørlige, end hvis måltiderne skal indtages på græsset. Myggespray er mange gange en god idé. Det er også smart at holde øje med flåter. Vink og hils på dine medcampister. Send ungerne efter is, vand eller andet – nogle gange siger de ja helt uden brok, hvis der f.eks. er en legeplads på vejen. Begynd med et telt, hvis I er i tvivl, om campinglivet er noget for jer. Man kan lyne soveposerne sammen eller tage dyner med, hvis man synes, det eller bliver for uromantisk. Vær kreativ, og byg om: Vi drømmer om et surfer– eller safaritema og flere sovepladser indvendigt i campingvognen og har allieret os med en scenograf for at få inspiration. Vis mere Luk

