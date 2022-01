Festen er slut: Nu falder priserne på sommerhuse

Efter coronavirussen har sendt priserne på sommerhuse i vejret, har priserne de seneste måneder taget et dyk. Men skal du købe, sælge eller vente med at handle?

Siden juli måned er det kun gået en vej med priserne på sommerhuse. Nedad. Og spørger man ejendomsmæglerne, vil det nok forsætte den vej lidt tid endnu.

- Det, vi ser på markedet lige nu, er, at salgspriserne stabiliserer sig, og salgstiderne har fået et lille nyk op. Det skyldes blandt andet, at markedet efterhånden er mættet, og priserne er kommet op i et niveau, hvor flere købere end tidligere afventer med at slå til, siger Alexander Falck Winther, pressechef i Nybolig.

Det kan Birgit Daetz nikke genkendende til. Hun er kommunikationsdirektør på Boligsiden og tilføjer:

- Markedet er mættet, og samtidig har vi en vintersæson, hvor der aldrig er så meget aktivitet som om sommeren. Så vi kigger nok ind i en fremtid de næste måneder, hvor priserne falder lidt mere. Det skal dog ses i lyset af, at priserne det seneste år i gennemsnit er steget 13,7 procent.

Rekordår blev slået

At vi ser et fald i priserne, kalder hun for ’naturligt og fornuftigt’, da priserne på sommerhusene de sidste mange måneder er eksploderet. I perioden fra marts 2020, hvor Mette Frederiksen lukkede landet ned, til juli i år steg priserne med 31,3 procent.

Det skete, fordi danskerne måtte sande, at rejsen sydpå var aflyst, og feriepengene skulle bruges på noget andet.

Samtidig med at renterne har været negative, har det medført en usædvanlig købelyst blandt danskerne, og antallet af solgte sommerhuse nåede i 2020 sit højeste niveau nogensinde.

- Drømmen om et sommerhus blev meget konkret under corona, fordi folk var begrænset i at rejse til udlandet, så vi har set en historisk stor handelsaktivitet, siger Alexander Falck Winther.

Se ekspertens råd til, hvordan du sikrer dig det bedste sommerhus

I 2020 blev der således solgt 15.859 sommerhuse, hvilket er over 5000 flere end i 2019. Og selvom salget af sommerhuse de seneste tre måneder har været aftagende, så kommer 2021 til at snuppe pladsen som næstbedste år for antal solgte sommerhuse. Fra uge 1 til uge 47 er der solgt 13.246 sommerhuse.

Med andre ord har markedet de sidste mange måneder været overophedet, hvorfor de to eksperter også forventer, at priserne skal noget længere nedad.

- Vi kigger ind i et 2022 med gradvist aftagende prisvækst, og hvor salgstiderne vil stige lidt. Men det skal ses i forhold til det niveau, vi er på, for det har i den grad været nogle specielle og atypiske år, siger Alexander Falck Winther.

Vinteren rammer nye ejere

Udover at markedet af mættet ovenpå måneder med rejserestriktioner, så er vi også i en dårlig sæson for sommerhussalg. Det er bare ikke speciel spændende at eje et sommerhus om vinteren, hvilket flere coronakøbere har måttet sande.

- Vi kan se, at flere af dem, som har købt under corona, har solgt deres sommerhus igen. Måske er det gået for stærkt, da man købte sit sommerhus under coronaen. Der var der ikke tid til, at man dykkede ned i økonomien og beliggenheden, og om husets stand passede til ens behov. Det er godt, at situationen er normaliseret nu, siger Birgit Daetz.

Men er det så et godt tidspunkt at sælge sommerhuset eller realisere drømmen om en fritidsbolig?

Inden du skuer til, om priserne er oppe eller nede, så fastslår begge eksperter, at det vigtigste er, om du har lyst at sælge eller eje et sommerhus.

Derudover kan der være en fidus i at vente med at sælge sommerhuset nogle måneder, fordi vintersæsonen er præget af færre salg, så priserne vil nok stige en anelse, i takt med at det bliver varmere, mener Birgit Daetz.

- Hvis man vil sælge sit sommerhus og ikke står med at akutbehov for penge, så vil det give mening at vente lidt med at sælge, for prisen stiger som regel, efterhånden som vejret bliver varmere, og interessen fra køberne går op igen, siger hun og tilføjer, at det af samme grund kan være en god idé at slå til nu.

- Til gengæld er det et meget godt tidspunkt at købe på, hvis man vil det og kan finde det rigtige sommerhus.

Se her, hvordan du gør et sommerhus-kup

Selv om begge eksperter har en forventning om, at der kommer lidt mere ro på markedet i 2022, har vi stadig en ubuden gæst med som følgesvend, der skaber noget usikkerhed.

- Vi ser ind i et vinterhalvår med følgeskab af corona og de restriktioner, der følger med. Så det er en joker, der kan påvirke markedet uventet, siger Alexander Falck Winther.

