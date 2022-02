Flinke folk i det smukke Sønderjylland

Når alt er lukket ude på landet, på grund af sæsonen, så er lange gåture en rigtig god idé. Så vores vinterferie bestod af masser af frisk luft, høj sol og traveture - enten nogle, der var fastlagte på forhånd, eller nogle, vi selv spontant udviklede.

Hver by - også i Sydjylland - har sin Camino, og hvis den ikke hedder Camino, hedder den noget andet, men princippet er det samme: Iført fornuftigt fodtøj kommer man på by-eller naturvandring - eller begge dele.

Vi havde lejet et fedt, gammeldags sommerhus på Sydals ikke langt fra Kegnæs. Der var et par hundrede meter til stranden, og strandene er helt utroligt smukke på de breddegrader.

Roen, vinden, bølgerne og den pittoreske udsigt er en lise for sjælen.

Sønderjyder er flinke folk. De siger 'mojn', når de møder nogen, og så kan man se, at de lige skriver sig bag øret, om ens svar-mojn lød lokalt, eller om man var udenbys.

Og da havefolket langs stierne allerede var begyndt på forårsklargøringen, var det naturligt lige at komplimentere deres anstrengelser, og det kom der fine snakke ud af.

På det yderste af Kegnæs ligger Sønderby, og den er det tætteste, man kommer på levende Morten Korch-idyl: velholdte stråtækte huse, en utrolig smal asfaltvej og små børn, der tegner hinkeruder på kørebanen. Man bliver i ufattelig godt humør. Foto: Helle Kastholm Hansen

Vores første lange gåtur var Nordborg Slotsø rundt. En fin tur på i omegnen af syv km. Den bragte os cirka halvvejs igennem landsbyen Lavensby, og det var en fin, lille by med meget at kigge på. Området er særdeles velholdt og velrestaureret.

Det ville have glædet slottes grundlægger, Svend Grathe, hvis statue står midt i Nordborg.

Han var søn af den danske konge Erik Emune, da han selv som konge i 1150 byggede Alsborg. Slottet blev omdøbt, efter man byggede Sønderborg Slot, og kom derefter til at hedder Nordborg Slot. I dag er det en efterskole.

Svend Grathe er måske ikke en af de bedst kendte danske konger, men har var søn af Erik Emune. Svend Grathe var konge sammen med Knud 5. og Valdemar under borgerkrigen 1146-1157. Foto: Helle Kastholm Hansen

I Sønderborg har man en Camino, men man har også hjertestien, så den valgte vi, og den gav os en fin tur rundt i den gamle by, forbi Ringriderpladsen og ned langs slottet og havnen.

Dejlig tur. Det er godt nok vildt at stå ved den gamle middelalderslot - bygget af Hertug Hans - og se over på Alsik, bygget af en af vor tids kokke-hertuger.

Det er sjovt at stå klods op af en gammel, historisk bygning som Sønderborg Slot og kigge over på det snart herostratisk berømte Hotel Alsik. Det er virkelig to vidt forskellige verdener. Foto: Helle Kastholm Hansen

Blandt vore andre ture var også et visit i Gråsten. Hyggelig by - hvis man lige undtager forretningsstrøgene, hvor alt er smidt på med en skovl, som det ofte er i gågader i provinsen.

Ud over at indeholde Gråsten Slot og dronning Ingrids rosen- og urtehave udmærker byen sig ved at have næsten lige så mange genbrugs- og tingbutikker, som den har indbyggere.

Det er helt vildt. Og sjovt. Her er virkelig satset på turismen, for det er i hvert fald ikke sønderjyder, der betaler de priser.

Mens vi er ved priser. Bagernes brød er billigere end i København. Selv i Lagkagehuset i Sønderborg, men også hos andre bagere. Vel nærmest halvt så dyrt. Til gengæld er det dobbelt så tørt, og økologi er en by i Rusland.

Men pyt. Vi var på ferie.

Der er også de gængse turistmål som Dybbøl Mølle, Skamlingsbanken og Jellingstenene, hvor der er opført museer eller historiecentre ved siden af dem.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Syv ting du kan se på Als

En af de rigtig gode gåture på sydals løber langs med stranden. Der er smukt og fredfyldt. Foto: Helle Kastholm Hansen

1. Færgen Bitten er den smukkeste vej til Nord-Als. Bitten sejler hver halve time mellem Ballebro og Hardeshøj. Færgeturen varer ti minutter, og her kan du gå rundt på færgen og nyde udsigten mod Als eller Sundeved.

2. Turen fra Bøjden på Fyn til Fynshav på Als er også en dejlig tur enten ud eller hjem. Det koster ca. 180 kroner for en almindelig personbil med tre personer. Turen tager 50 minutter, og færgen sejler hver anden time.

I Danmark er jeg født - der har jeg hjemme. I Sønderjylland er genforening og danskhed ikke bare ord. Foto: Helle Kastholm Hansen

3. Universe er et eksperimentarium, der er grundlagt af Danfos. Her kan man - uanset alder - få flere timer til at gå. For børn under 15 år koster entréen ca. 200 kroner. For voksne er prinsen ca. 250 kroner.

4. Jollmands gård stammer fra begyndelsen af 1700-tallet og er nu genopbygget så tæt på originalen som muligt. På gården kan man se staldene og beboelsen og få et rigtig godt indtryk af, hvordan folk levede dengang.

5. Munkegård Traktormuseum i Pøl er fyldt op med sjældne og specielle traktorer fra 16 forskellige lande. Den ældste er fra 1928.

6. Jørgen Riecks Arkæologiske Samling rummer mere end 50.000 genstande - de fleste fra stenalderen. Det er en af Danmarks største private samlinger af oldtidsfund.

7. Als har et utal af møller, så er man mølle-entusiast, kan man virkelig få sin lyst styret. Møller/vandmøller er smukt istandsatte.

--------- SPLIT ELEMENT ---------