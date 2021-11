Flot fyr og skumsprøjt

Som barn vidste jeg næsten intet bedre end at ligge i badekarret i timevis.

Dykke, ligge på maven, ligge på ryggen, læse, lukke lunkent vand ud og fylde nyt i.

Det er sådan noget, man som mere voksen lærer ikke er comme il faut. Der er for eksempel klimaet og vandregningen at tage hensyn til. Og alle de andre gøremål, som synes uendelig vigtige i døgnets 24 timer.

Man kan selvfølgelig godt tage hverdagens små og store bekymringer med indenfor, når man træder ind i Fyrhytten ved Møns Fyr på øens sydøstlige pynt. Man kan også forsøge at finde ro og fred og slappe af uden at blive forstyrret.

Og her har Fyrhyttens beliggenhed én uvurderlig fordel. Der er ingen mobildækning! Eller tv. Der er heller ikke noget badeværelse.

Badet tages udendørs. I kar eller under bruseren. Det foregår med en udsigt, jeg sjældent har oplevet smukkere.

'Det er det tætteste, man kan komme på havet, på land', lyder det i omtalen af stedet.

Når det varme vand har givet herlig rynket badehud efter timer i baljen, kan man bruge tiden på at glo ud over vandet. Foto: Christina Ehrenskjöld

Det hele finder man ved at indtaste 'der sker ikke en skid' i sin browser på computeren.

Ordene er valgt med fuldt overlæg af hjernen bag konceptet. Den tilhører Ole Eskling, som udover at være i besiddelse af en overflod af skæve ideer, også er lejrchef på Camp Møns Klint ikke langt herfra.

Han har foranstaltet udlejningen af Farvandsvæsenets gamle udkigshus, som ligger på Klintholm Gods' areal, der også rummer campingpladsen.

Hvis man stiger op af badekarret, fører en trappe på nabogrunden ned til stranden. Vi sikrede os, at der ikke var nogen hjemme, før vi gik ind på matriklen. Foto: Christina Ehrenskjöld

Fra udkigshuset observerede man skibe, der sejlede til og fra Østersøen under Den Kolde Krig. Det var gamle fyrmestre, kaptajner og officerer fra flåden med kendskab til Warszawapagtens skibe og fly, der havde opgaven.

Det var dengang, staten havde eksproprieret dele af godsejerens jord - groft sagt for at forhindre Tredje Verdenskrig.

I 1991, efter Sovjetunionens opløsning, fik godsejeren sine jordbesiddelser tilbage med blandt andet udkigshuset, hvor man altså nu kan fornøje sig med 'ikke en skid'.

Hoveddøren minder om, at Fyrhytten tidligere ikke dannede ramme for eksempelvis forlystelsessyge københavnere, men var udkigspost for Farvandsvæsenet. Det blev i øvrigt nedlagt i 2011 og splittet op mellem fire ministerier. Foto: Christina Ehrenskjöld

Udover for eksempel at læse bøger fra hyttens bibliotek, som naturligvis omfatter den tyske opdagelsesrejsende Carsten Niebuhrs Rejsebeskrivelse fra Arabien og krigshistoriske værker.

Hytten er holdt i samme stil som det oprindelige udkigshus, og Ole Eskling opfordrer til, at man fører logbog under sit ophold. Det gør Fyrhyttens gæster, afslører læsning i de bøger, hvor der ligger bunker af hyggelige optegnelser fra andres besøg her.

Her kommer par på romantisk getaway eller en mor, som har ladet manden blive hjemme med ungerne, så hun kan få et par tiltrængte døgn alene.

Med mig denne novemberweekend med et vejr, der vekslede mellem regn og nærmest orkanlignende rusk til høj sol på en skyfri himmel, var min private flotte fyr.

Han gad heldigvis heller ikke at lave en skid i den weekend.

Andet end at servere champagne i mørket den anden aften, hvor jeg første gang vovede mig ned i badekarret og skumblandingen fra Rituals, som stod klar ved ankomsten i Fyrhytten.

Udsigten indefra Fyrhytten fejler absolut heller intet. Foto: Derskerikkeenskid.dk

Der lå jeg så og betragtede horisonten, hvor skibe bevægede sig gennem bølgerne. Gloede op på forbipasserende skyer og sæbebobler, som lyset fra fyret med få øjeblikkes mellemrum lyste op.

Tit kan man på denne side af øen, som ligger få kilometer fra Møns Klint, opleve tusindvis af funklende og klare stjerner og stjerneskud, fordi nattemørket er beskyttet mod lokal lysforurening.

Det er rart med et tov, hvis man vælger den autoriserede sti til stranden - især, når man skal op igen. Foto: Christina Ehrenskjöld

Selvom stjernerne denne aften gemte sig, sendte jeg fra mit skumbad en nyligt afdød en af slagsen en venlig tanke, da hverdagens bekymringer - måske ved hjælp af champagnen - syntes helt forsvundet.

Udover træernes susen og de skumhvide bølgers brusen hørte jeg for mit indre Michael Bundesen synge Shubiduas hit ' Karbad Baby'. I ved.. 'nogen bruger bruser, andre et bassin.

Men jeg ved, hvad jeg godt kan li', før jeg går i seng. Jeg tager et karbad, baby'.

