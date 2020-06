Gammeldags landligger-liv i smuk natur

Sommeren er på trapperne og på grund af coronakrisen må mange droppe de udenlandske feriedrømme og finde på en oplevelsesrig ferie inden for landets grænser for hele familien.

Det er heldigvis noget, man kan både billigt og nemt kan i det danske sommerland.

I den nordsjællandske by Tisvildeleje finder du både sommerhuse, restauranter, lækre strande og en masse historie.

Ved stranden er der en lille café, hvor man kan købe is og sandwich. På parkeringspladsen lige ved stranden bliver der hvert år afholdt festivalen Musik i Lejet, hvor den lille fiskerby bliver omdannet til en tre dages hyggelig og festlig centrum. I år er festivalen dog aflyst. Foto: Laura Høiris

Tisvilde er en gammel fiskerby, som ligger 45 minutters kørsel fra København og cirka tre timer fra Aarhus. Den gamle fiskerby har udviklet sig til et sommerhus- og ferie-paradis med mange lokale. Det smukke naturlige lys har også tiltrukket mange kunstnere, og derfor er der mange gallerier og glaspusterier i området.

Ud over den hyggelige hovedgade med alt fra små butikker med tøj, interiør og antikke ting er der også en masse caféer og restauranter, supermarked og en bager - bagerens kokostoppe kan varmt anbefales.

Området gemmer også på utallige små gårdbutikker.

Hvis det skulle være lidt trist vejr, så byder Tisvilde også på en biograf lidt længere oppe ad Hovedgaden, hvor der er mulighed for også at spise, da restauranten Tisvilde Bistro ligger lige ved siden af.

Det er både muligt at gå ture rundt i sommerlandet, men mange fortrækker at cykle. Hvis man ikke selv har medbragt sin egen cykel, kan man i Servicehjørnet på Hovedgaden leje en. Det er ligeledes muligt at tage en tur på hesteryg på islandske heste, hvis man er øvet, hos Fogedgården.

På Tisvilde kro bliver der serveret god mad i flotte lokaler. Indenfor i den gamle bindingsværksgård er der to etager, hvor man kan få serveret både egne retter, men også ‘famile style’. Foto: Laura Høiris

Er man den morgenfriske type, er der rig mulighed for en tur i havet.

Hele sommeren igennem tilbyder Yoga al Fresco morgenyoga på stranden. Det er uden tilmelding, så det er bare med at hoppe i træningstøjet og dukke op. Hver søndag er der tilmed saunagus for de friske for 50 kroner hos gusmester Birger.

Tisvilde ligger direkte ud til havet og med skøn skov og natur i baghaven.

Oplev skoven på flere måder

Man kan være med på tur lige meget hvilket niveau man er på. Hvis man er nybegynder kan man starte med at køre lidt langsommere, og når man har styr på cykel og bane, kan man træde lidt mere i pedalerne. Det er en god ide at pakke en rygsæk og medbringe en snack eller en flaske vand, når man bevæger sig ud i skoven på mountainbike. Foto: Laura Høiris

Selvom stranden i Tisvildeleje er skøn, er byen også kendt for Tisvilde Hegn, som er skoven, som ligger langs kysten. Inde i skoven er der både mange seværdigheder, men også mulighed for at få pulsen op enten på hesteryg eller på mountainbike.

Midt inde i skoven har Tisvilde sporlaug etableret Sjællands længste MTB-spor, som er intet mindre end 28 km. Sporret er tilpasset landskabet, så man kommer både igennem grusstier og tæt skov.

Det er vigtigt at have hjelm og udstyret i orden, ligesom man skal bruge en mountainbike, som man kan leje en hos Sponz MTB Center, hvis man ikke selv har en.

Til dem, som nyder stjernehimlen, kan det lille Wieth-Knudsen Observatoriet være et besøg værd. Det ligger godt gemt i Hegnet og har kun få åbningsdage. Placeringen væk fra byen gør, at der er mindre støj i form af lys fra huse og gaden, som kan genere, når man vil se på stjerner.

På gåturen gennem Tisvilde Hegn støder man på en hel del seværdigheder. Fra Tisvilde til Asserbo er skoven nemlig fyldt med gamle fund. Asserbo Slotruin, som blev grundlagt i 1100-tallet som et munkekloster, men senere hen blev købt af kongen i 1560.

Den dengang flotte borg faldt efter en brand og en voldsom sandflugt. Sandflugten betød også, at beboerne i den gamle landsby Torup, som ligger i en irgrøn lysning, måtte flygte.

I dag kan man se en af gårdene, som er blevet udgravet. Også troldeskoven, oldtidsvejen, mange gravhøje og Tibirke Kirke er værd at tage forbi, når man befinder sig i området.

En smuttur til Skotland

Ved Heatherhills kan man gå en tur, hvor det mest af alt ligner, at man befinder sig i det skotske højland, men man bliver hurtigt taget tilbage til det danske. Foto: Laura Høiris

Små ti minutter i bil fra Tisvilde centrum ligger Heatherhills.

Det er et smukt naturområde med græs og lyng, som er formet af den seneste istid. Det er et herligt sted til at gå en tur, og området minder meget om den natur, man finder i det skotske højland – og søreme om ikke der er en flok får, som græsser på området.

Heatherhills møder stranden ved de 15-20 meter høje skrænter. Ud over den smukke natur, som man ikke finder mange steder i Danmark, er der en legeplads til børnene og en lille café, Heather Hills strandbar, hvis man har brug for at slukke tørsten.

Sagnet om Helene



Helene er et navn, der går igen igennem hele Tisvilde. Man kan besøge Helenekilde og Helene Grav.

Ifølge sagnet var Helene en kvinde fra Skåne, som blev dræbt af røvere. Liget blev kastet i vandet i Sverige. En stor klippeblok, som stadig ligger i vandet ud fra Tisvildeleje kyst, dukkede op af havet, hvor Helenes legeme lå på og drev i land i fiskerbyen.

Hendes lig var for tungt at bære over skrænten, så der, hvor man lagde hende, udsprang en kilde.

Kilden har fået syge folk fra nær og fjern til at komme til den lille fiskerby, for det siges, at vandet i kilden kan kurere sygdomme ifølge sagnet. En grav blev rejst længere ind i byen som et minde om den afdøde kvinde.

Værd at vide Oplevelser

Saunagus kan bookes på www.gusmester.dk. Tur på hest, 500 kroner for to timer: www.fogedgaarden.dk. Sponz MTB Center: www.sponzmtbcenter.dk. 300 kroner for tre timer. Servicehjørnet: Hovedgaden 54, Tisvildeleje. Yoga al Fresco: Stejlepladsen, Tisvildeleje. Glaspusteriet LaMa: Holløselund, Strandvej 51, Vejby. Gårdbutikken The farm: Bækkebrovej 15, Tisvildeleje. Helene Grav: Sankt Helene vej 49. Udsigt og picnic: Kaprifolievej

Mad og drikke

Brød og Vin: Hovedgaden 60, Tisvilde. Tisvilde Bio Bistro: Hovedgaden 38, Tisvildeleje. Tisvilde Kro: Hovedgaden 55, Tisvildeleje. Heather Hills strandbar: Åben fre-søn 12-18 på Rågelejevej. Kødsnedkeren: Farvergårdsvej 14, Vejby. Den friske fisk: Holløselund strandvej 44, Vejby. Vis mere Luk