Hæng ud i skoven

Bålet lyser den kulsorte skov op. I skæret ligner whiskyen guld på glas – og hverdagens stress og jag er for et øjeblik fjern og ligegyldig.

En nat i naturen er ren eliksir for krop og sjæl. Og det er ikke kun Ekstra Bladets udsendte, der har opdaget den grønne gral.

Friske tal fra Naturstyrelsen afslører, at danskerne er begyndt at storme ud i i naturen. I 2019 var der 210.000 bookninger på en af naturstyrelsens lejrpladser, hvilket er mere end en fordobling i forhold til 2013.

Hertil kommer de over 250 primitive lejrpladser uden shelter, der ikke kan bookes på forhånd.

Sådan booker du På naturstyrelsens nye side udinaturen.dk finder du en samlet oversigt over, hvor du kan booke shelters - og hvor der ellers er lejrpladser. Du kan også se omkring 2.000 forskellige vandreruter - og tjekke de over 200 skovområder herhjemme, hvor der er ’fri teltning’. På forskellige vandre-fora har der været en del kritik af, at udinaturen.dk ikke har formået at få alle steder med – og at kortene ikke er alt for gode. De anbefaler at supplere din søgning med siden friluftsguiden.dk.

Du kan købe riste, der kan klappes sammen, som du kan medbringe til din bålmad. Foto: Thomas Gösta Svensson

Den øgede popularitet kan også ses i naturstyrelsens bookingsystem, der kan bruges til at bestille et af de primitive træshelters. Her skal du eksempelvis vente til slut november i år, før det igen er muligt at booke et shelter ned til vandet i Boserup Skov ved Roskilde.

Det er der dog heldigvis råd for: hængekøje. De fylder meget lidt i oppakningen – og giver den ultimative frihed, når du skal sove ude – og der er masser af plads.

Danmark har over 200 skovområder, hvor du frit kan sætte en hængekøje op.

En drink i pandelampens og bålets skær er eleksir for krop og sjæl. Foto: Thomas Gösta Svensson

Ekstra Bladets udsendte var ude og og lufte køjen i ugen op til påske i Gribskov, og det kan varmt anbefales. Du kan med fordel proviantere i Hillerød og gå til skoven eller tage lokaltoget derfra direkte til skoven.

Vi var dog langt fra de eneste coronakulrede danskere med udlængsel. Der var allerede fyldt på de fleste af de lejrpladser, vi gik forbi. Der er heldigvis masser af plads, så vi fandt vores helt eget spot.

I de dunkle tiders anledning havde vi flottet os og købt bøffer til den medbragte grillpande. Og en mundfuld mad fra bål efter en hel dags vandring, er lige til Michelin-guiden. Så velbekomme og sov godt derude.

Der er over 200 skovområder herhjemme, hvor du må slå en lejr op. Her er det i Gribskov. Foto: Thomas Gösta Svensson

Hold afstand Du må gerne gå en tur i skoven, så længe du holder god afstand til andre og følger anbefalingerne for færdsel i det offentlige rum. Det er midlertidigt forbudt at samles over ti personer, og myndighederne anbefaler at tage bil, cykel eller bevæge sig til fods, hvis man skal ud i naturen. Vælg gerne de mindre kendte naturperler, hvor der er færre mennesker, og søg et andet sted hen, hvis der er for mange mennesker det sted, du havde udset dig hjemmefra. Se mere på coronasmitte.dk. Kilde: Naturstyrelsen

Kom i gang med hængekøje

Hængekøjer giver den ultimative frihed, når du vandrer. Det kræver kun to stærke træer. Foto: Thomas Gösta Svensson

Hængekøjer findes i mange varianter og prisklasser. Det er vigtigt, at du får valgt en, der er lang og bred nok, så du kan ligge komfortabelt. En okay begynderkøje kan sagtens erhverves for en 300-400 kroner.

Vær opmærksom på, om hængekøjen bliver leveret med remme til at hænge den op. Undgå at brug reb, der kan skære sig ind i træets bark.

Du skal naturligvis også have en sovepose, der kan klare den temperatur, du overnatter ude i. For at undgå kulde nedefra kan du enten lægge et underlag i køjen eller investere i en underquilt, der spændes under køjen.

Du kan også forsøge dig med at spænde en gammel sovepose under, hvis du lige vil tjekke hængekøjelivet ud før, du investerer i udstyr.

For at beskytte mod vind og eventuel regn bør du også sætte en tarp (presenning, red.) over hængekøjen. Her kan du købe en, der er designet til formålet, men prisen er også derefter. Du kan dog også købe en billig presenning i et byggemarked til at begynde med.

Vilde Sverige

Foto: Thomas Gösta Svensson

Sverige er bare lidt større, lidt vildere og lidt mere gæstfri. Så det kan klart anbefales også at tage nogle ture i de svenske skove, når grænsen på et tidspunkt åbner igen.

I skovene er ’allemandsretten’ gældende. Den betyder kort og godt, at du frit må overnatte i skov eller på uopdyrket jord.

Der gælder dog særlig regler i de mange naturparker, hvor man ofte skal vælge afmærkede områder. Til forskel fra Danmark kan man ikke booke sheltere på forhånd, så det er først til mølle-princippet.

Et godt sted at starte med vandring i Sverige er den over 1000 km lange vandrerute Skåneleden, som kan deles op, som det passer dig.

På skaneleden.se og sydsverige.dk finder du kort og værktøjer, så du kan planlægge din rute. Her kan du også se forslag til etaper, indkøbsmuligheder – og hvor du kan finde sheltere og primitive lejrpladser.

Bliv inspireret Facebook har en række grupper for friluftselskere, hvor der kan hentes inspiration, udveksles erfaringer og få gode råd. Her er nogle af dem: For os der vandrer

For os der bruger shelter

For os der bruger hængekøje