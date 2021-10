Hatten af for Horsens

Indtil 1892 mistede flere fanger hovedet i den østjyske fjordbys fængsel, som frem til 2006 husede både modstandsfolk, nazister, gemene tyveknægte, Hells Angels-rockere og psykopater - men museet er et besøg værd for voksne, børn og barnlige sjæle

Jens Seistrup hæver øksen og hugger til.

’Den Lyd, der hørtes, lød som naar man slaar en vaad Svamp mod en Væg - saa hørte man en svagt klingende Metallyd. Hovedet faldt i Blikkoppen og trillede derfra videre ned i Gruset.’

Hovedet, der nu er skilt fra kroppen, tilhørte Jens Nielsen, som kort forinden er blevet dømt til døden i Horsens Straffeanstalt.

Beskrivelsen af henrettelsen, som blev den sidste her på stedet, stammer fra journalist Henrik Cavling, der har stykket reportagen sammen blandt andet ved hjælp af øjenvidneberetninger.

Det fandt sted 8. november 1892.

Fængselsmuseet giver masser af mulighed for gys - bl.a. med skyggespil af den sidste offentlige henrettelse i Danmark. Foto: Christina Ehrenskjöld

Se det ske

I oktober besøgte jeg Horsens Statsfængsel, som det hed, da det var slut med dømte kriminelle i cellerne. Og ud over at det er stærkt ubehageligt at forestille sig, at nogen om få sekunder skal kappe hætten af dig, så virker det hele pludselig meget nærværende.

For her blændes op for et skyggespil, hvor en mand - ligesom Jens Nielsen - lægger sig til rette og bliver halshugget.

Hele Jens Nielsens historie kan man dykke ned i via de veloplagte beskrivelser, som hænger på væggene. Man kan også læse om bødlen med det fulde navn, Jens Carl Theodor Seistrup. Han arbejdede som slagter og politibetjent, før han blev skarpretter, som var den korrekte titel på offentligt ansatte, der fuldbyrdede dødsdomme.

Efter tre henrettelser gik han i 1906 på pension og solgte skafot og økse videre til sin efterfølger. Det hele kunne skilles ad og transporteres i en kuffert.

Arvtageren kom aldrig til at udføre en henrettelse. Det skyldtes en folkeopstand, der blandt andet voksede frem, fordi forgængeren havde fumlet i det. Han havde brugt tre hug til at halshugge en dødsdømt, og Jens Nielsen blev den sidste, der kom af dage på den måde i Danmark.

En stor del af fængslet står, som da det stadig var i brug og er bestemt et besøg værd. Foto: Christina Ehrenskjöld

Sendt til Amerika

Siden kom retsopgøret, hvor 46 nazi-sympatisører blev henrettet, men deres banemænd blev ikke betragtet som skarprettere, fordi der var tale om forbrydelser begået i krigstid.

Der var fred, da Jens Nielsen, blev henrettet, en måned før han ville være fyldt 30 år. Han var vokset op på fattiggård og opdragelseshjem og havde tidligt lært at stjæle.

Som 16-årig blev han idømt to års fængsel for brandstiftelse på Landerupgaard Opdragelsesanstalt. Han blev sendt til Amerika og opholdt sig siden i både England og Sverige, hvor han fortsatte sin kriminelle karriere.

Tilbage i Danmark var han 20 år, og den stod atter på brand og tyveri, og da Jens Nielsen i 1884 i Horsens havde udsigt til 16 år mere bag tremmer, så han ingen anden udvej end døden.

’Jeg haaber snart at se Ende paa min elendige Tilværelse,’ lød det i 1885, før han tre gange forsøgte at dræbe en fængselsbetjent. To gange blev han benådet af kongen. Tredje gang røg hovedet af.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Modstandsfolk, en nazist og HA’ere

Nogle af de 15 modstandsfolk, der i 1944 flygtede fra fængslet i Horsens. Foto: Christina Ehrenskjöld

Politiker, diplomat og SS-Obergruppenführer Werner Best var tysk rigsbefuldmægtiget i Danmark fra 1942 til befrielsen i 1945.

Han gennemførte bl.a. i oktober 1943 en aktion mod de danske jøder, hvoraf det lykkedes mange at flygte til Sverige, fordi rygtet om Bests planer var blevet lækket.

481 af de godt 7000 jøder blev dog arresteret og de fleste deporteret til koncentrationslejren Theresienstadt, hvor 54 døde.

En ussel nazist slap trods en dødsdom levende ud af fængslet. Foto: Christina Ehrenskjöld

Det gjorde Werner Best ikke trods den dødsdom, han fik i 1948. Straffen blev ændret til 12 års fængsel, og han endte i 1950 i Horsens, hvor han fik fangenummer B.450.

Allerede i 1951 blev han benådet og udvist, og i hans gamle celle i Horsens kan man læse om nazistens psykiske trængsler og angstanfald, som i alt fem års frihedsberøvelse (fire i isolation) påførte ham.

15 mænds flugt

En bedre smag i munden giver den velformidlede helte-fortælling om 15 danske modstandsfolks flugt fra fængslet i 1944.

Hverken den tidligere Hells Angels-rocker Brian Sandberg eller den på det tidspunkt hårdkogte ærkefjende fra Blågårds Plads-grupperingen ’Store A’ med det borgerlige navn Abderrozak Benarabe, som på et tidspunkt delte Kriminalforsorgens faciliteter, stak af.

Og er man interesseret, har fængselsmuseet bevaret en stor del af den særafdeling, der blev oprettet for rockere med tilknytning til Hells Angels.

Børn elsker kinder-æg. De kriminelles hang til de gule plastikbeholdere er ikke for børn. De har tit været anvendt til at skjule narko i endetarmen, og i rockernes særafdeling i Horsens Statsfængsel vises nogle af fundene frem. Foto: Christina Ehrenskjöld

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Send ungerne i spjældet

Carl August Lorentzen måtte ud af fængslet. Han ville redde sit ægteskab med konen Caroline. Foto: Christina Ehrenskjöld

Også for børn er der masser at tage sig til på FÆNGSLET, som oplevelseshuset i Horsens kalder sig selv. Man kan for eksempel overnatte i en celle. Eller grave sig gennem en 18 meter lang tunnel som en vaskeægte flugtkonge.

Det gjorde vaneforbryderen Carl August Lorentzen 23. december 1949. Vistnok fordi hans kone ville skilles.

Under Carl August Lorentzens farvelhilsen kan museumsgæster opleve en nøjagtig rekonstruktion af tunellen og blive klogere på flugtkongen og hans vej ud i friheden. Foto: Christina Ehrenskjöld

Fængselsmuseet har genskabt flugtkongens tunnel med Virtual Reality, og man kan nu selv begive sig gennem tunnelen med et VR-headset på. I det virtuelle univers er man udstyret med en lygte og en murerske.

Det hele føltes så rædsomt, at den tålmodige museumsansatte måtte berolige mig, mens jeg til til min kærestes morskab kravlede langsomt og usikkert frem.

Især da en rotte, som jo slet ikke var der i virkeligheden, pilede forbi min venstre side, var et hysterisk udbrud godt på vej.

Jeg klarede det og glæder mig til næste gang, hvor jeg klart tager ungerne med.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lig med mere

Jeg stødte ikke ind i forfatteren bag tidens måske mest omtalte krimi, som i øjeblikket vises som serie på Netflix, men dog en uhyggelig kastanjemand. Foto: Christina Ehrenskjöld

Ud over den generelle uhygge, som et gammelt fængsel indbyder til, danner det hedengangne fangehus hvert år ramme om Nordeuropas største krimifestival.

Normalt bliver den afholdt lige før påske, men på grund af corona har den både været aflyst og udskudt, så denne gang var det blevet efterår, før skandinaviske forfattere og forlagsfolk kunne mænge sig med læsere og andre nysgerrige.

--------- SPLIT ELEMENT ---------