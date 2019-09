Her er vejret altid godt

Lad ungerne klatre højt under loftet, svinge sig i reb og suse på mega-rutsjebaner uden fare for at komme til skade

Børn skal ikke pakkes ind i vat’, lyder et råd til forældre, når de bliver nervøse for, om deres små poder kommer til skade, når de med krum hals kaster sig ud i udfordringer, der kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på enhver forælder eller bedsteforælder.

Den bekymring kan du nemt lægge fra dig, når du besøger et af de mange legelande, der er skudt op på tværs af landet.

Her er det ikke børnene, der er pakket sikkert ind. Det er til gengæld de høje klatretårne, de lange hængebroer, rebstiger, hoppeborge og rutsjebaner, som ungerne med glubende appetit kaster sig over.

Alle skarpe kanter og hjørner er viklet ind i tyk skumgummi, så de voksne i princippet kan læne sig tilbage i et af legelandenes caféområder eller sofaer, mens børnene bestiger vulkaner med flydende lava, som de dog ikke kan brænde sig på.



Foto: Marie Nørgaard

i skikkelse af to børn på henholdsvis ni og 12 år, der er ret rutinerede legelands-gængere, samt en voksen besøgt to legelande i Slangerup og Ballerup på Sjælland.

Det ældste og mindste af de to – Legejunglen i Slangerup – fordeler sig over tre industrihaller. Den ene og mindste af hallerne på 250 kvadratmeter er primært tiltænkt de allermindste størrelser, som kan tumle rundt – uden at større børn skræmmer eller vælter dem – mellem bolde, skumgummiklodser, en lille rutsjebane og mange andre ting.

Det første, der møder os, da vi træder ind og bliver beordret ’skoene af, men strømperne på’, er en kæmpemæssig, oppustelig ’børnespisende’ krokodille. Her vælter det ud med hujende børn fra et enormt krokodille-gab, som gennem voksne briller vil gå under betegnelsen rutsjebane. Det gælder om at nå ud i tide, inden krokodillen igen lukker gabet.



Foto: Marie Nørgaard

Fælles for de to legelande i Ballerup og Slangerup – og mange af de andre danske legelande – er temaet ‘jungle’ – dog er der i Ballerup fokus på urskovens jungle med masser af forhistoriske væsener som dinosaurer – til stor jubel for en gruppe drenge på klassetur, som Ekstra Bladet møder denne dag.

Begge steder pryder kæmpemæssige malerier alle flader fra gulv til det ekstremt høje loft – så børnene kan lege foran kæmpemæssige dinoer, undersøiske uhyrer og hvaler eller gigantiske havskildpadder. Mange af legelandenes forlystelser er udformede som jungle-dyr – for eksempel en rutsjebane, der er fossilet af en langhals’ hals.



Foto: Marie Nørgaard

Foto: Marie Nørgaard

På Eventyrfabrikken – det nyeste og største af de to legelande – i Ballerup, er det første, man lægger mærke til i de 8000 kvadratmeter store haller, hvis man nogensinde har besøgt et legeland, at akustikken her er markant bedre end i andre legelande.Måske er det, fordi området er så enormt, måske er det loftshøjden (der er i hvert fald 15 meter), der gør det. I hvert fald er det rent faktisk muligt at slå sig ned, smække fødderne op og føre en samtale – eller bare nyde et roligt øjeblik – under en af de mange kunstige palmeparasoller, mens ungerne får brændt krudt af.

Det er selvfølgelig tilladt for voksne at lege med. Ekstra Bladets udsendte vurderede bare, at det var klogt at holde skansen, mens børnene testede de forskellige remedier.

Priser Eventyrfabrikken

Børn 1 år: 75 kroner Børn 2-17 år, hverdage: 149 kroner Børn 2-17 år, weekend og ferie: 169 kroner Voksne: Gratis Legejunglen

Hverdage, børn: 100 kroner Weekend og skolefridage, børn: 125 kroner Voksne: Gratis

Begge steder er der tids-ubegrænset adgang.

I og med, at Eventyrfabrikken er nyere, er forlystelserne her også flottere, større og mere varierede. Der er – ligesom i Slangerup – et område for de mindste. Det er et tivoli-område med karruseller, et ’gyldent tårn’ og radiobiler.

Også her er der rutsjebaner i alle tænkelige afskygninger, trampoliner, indendørs basket– og fodboldbaner og forhindringsbaner. Derudover er der – for de lidt større børn – en Adventure Cinema og en Laser Jungle-bane (dette koster dog ekstra).

Den største fordel ved Legejunglen i Slangerup er, at det er tilladt at medbringe mad og drikke, da caféen her kun byder på drikkevarer, slik, is og snacks. I Ballerup er der en stor café, som laver ’rigtig’ mad – det er burgere, pommes frites og salater, de har en softice-maskine og et stort udvalg af tag-selv-slush-ice. Derfor skal der på Eventyrfabrikken indregnes større udgifter til forplejning i budgettet sammenlignet med et besøg i Legejunglen.

Foto: Marie Nørgaard

Når det er sagt, så vil Ekstra Bladets udsendte på ni og 12 år til enhver tid anbefale et besøg på Eventyrfabrikken i Ballerup, fordi det er større, der er mere plads at lege på og færre børn i de forskellige legeredskaber, og så nævner de også akustikken.

– Det gør ikke ondt i ørerne at være på Eventyrfabrikken, men det kan det godt gøre ondt, når man har været i Legejunglen, siger Frida på ni år, der får fuld opbakning fra den medfølgende voksne.

Frida understreger dog, at både Legejunglen og Eventyrfabrikken giver mere end rigelig mulighed for leg og udfoldelse. Men man sveder lige meget begge steder – og derfor må man også godt få is begge steder, lyder hendes konklusion. Hendes medfølgende voksne kunne ikke være mere enig.

Laser guns og 7D-biograf

Foto: Marie Nørgaard

Eventyrfabrikken i Ballerup lokker de lidt ældre børn til med to hæsblæsende forlystelser.

I Adventure Cinema er der ikke tale om 3D. Ikke engang 4D, men – siger de selv – hele 7D. Det dækker over en tur, hvor du ser en film i 3D, mærker intense bevægelser og specialeffekter, mens du konkurrerer mod dine med-biografgængere om at skyde fjender på skærmen med laser. På den måde bliver du en del af handlingen.

I Eventyrfabrikkens Laser Jungle bliver du, iført vest og laserpistol, ledt igennem en labyrint sammen med dit hold, hvor du – i et inferno af røg, blink og pumpende musik – skal skyde de andre med laserpistolen.

Både Laser Junglen og Adventure Cinema koster 50 kroner ud over entrébilletten. De større børn synes, det er sjovt, men det er en kort fornøjelse (cirka fem minutter).

Legekæder over hele landet

Foto: Marie Nørgaard

Både Eventyrfarbikken og Legejunglen, som Ekstra Bladet har besøgt, er dele af større kæder, fordelt over hele landet (for Eventyrfabrikkens vedkommende er det fordelt over hele Skandinavien).

Legejunglen findes i: Slangerup, Slagelse, Køge og Nykøbing Falster.

Eventyrfabrikken findes i: Ballerup og Kokkedal (her hedder det dog Børnenes Eventyrfabrik), Helsingborg, Malmö, Linköping og andre steder i Sverige, samt blandt andet i Oslo i Norge.

