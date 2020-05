Her kommer man ned i gear

Der sker noget helt særligt med tempoet, når man sætter sine ben på Læsø. Med en færgeoverfart på halvanden time fra Frederikshavn er det ikke en ø, men bare lige tager til. Måske er det i virkeligheden en af grundene til roen, som er svær at finde magen til andre steder.

Efter færgeoverfarten har man det lidt, som om man har rejst i tiden. Tilbage i tiden, vel at mærke, til et lille helle fra resten af Danmark. Til et sted, hvor ingen låser deres cykler, hvor supermarkederne trygt lader deres varer stå ude natten over, og hvor bussen er gratis for alle.

På Læsø falder skuldrene ned, og duften af grantræer og hav giver en følelse af ubekymret dansk sommer.

På Museumsgården i Byrum kan man få et spændende indblik i, hvordan læsøboerne levede i gamle dage. Det er et af øens særlige tanghuse, der ikke findes nogle andre steder i verden. Foto: Cecilie Guldberg

Normalt sker der flere tilbagevendende begivenheder på øen i løbet af sommeren, men på grund af coronavirussen er de alle sammen aflyst.

Der er dog stadig masser af gode grunde til alligevel at holde sin sommerferie på Læsø i år. Om du er til hotel, sommerhus eller camping, og om du er gående, på cykel eller i bil, så har Læsø det hele.

Læsø er Danmarks mindst befolkningstætte kommune, så der er natur og plads nok til alle, nærmest uanset hvor på øen man befinder sig. For en bybo er det en oplevelse i sig selv at kunne gå stort set ugeneret rundt på en strand midt i højsæsonen.

Samtidig er Læsø også et af de steder i Danmark, hvor der er allerflest solskinstimer, og der er flere gode strande at boltre sig på. På stranden ved Vesterø Havn er der lavvandet og børnevenligt, mens badevandet ved Østerby Havn langt hurtigere bliver dybt.

Er du mere til søvand, ligger der en hyggelig badesø tæt ved flyvepladsen, hvor man også kan sove i shelter.

På Læsø er der masser af strand til alle – både om dagen og om aftenen. Foto: Cecilie Guldberg

Læsø er berømt for det nærmest legendariske hvide flagsalt, som er blevet fremstillet efter gamle forskrifter i hundredvis af år på øen.

Saltsyderiet er bestemt et besøg værd, og saltsyderne fortæller utrætteligt og engageret om deres arbejde og traditioner til alle, der vil lytte.

En anden måde at opleve salten på er i Læsø Kur, en gammel kirke, som er blevet omdannet til en lækker spa med salt som centrum. Her er der bade med forskelligt indhold af saltrestlage, som får pulsen så langt ned, at man næsten er nødt til at tage en lur bagefter.

Husk at lade være med at barbere dig, inden du skal i Læsø Kur. Salten svier! Foto: Cecilie Guldberg

For børn og barnlige sjæle er der især to små oaser, der er værd at besøge. I Storhaven i Byrum har indehaverne indrettet en kombineret bondegård og legeplads, hvor man kan klappe og hilse på alt fra æsler til kaniner. Her serveres også hjemmelavet is og andre lækkerier.

I Storhaven har de mange sociale bondegårdsdyr, der elsker opmærksomheden fra de mange gæster. Foto: Cecilie Guldberg

Hos Læsø Antik & Retro er der også flere forskellige aktiviteter, for eksempel minigolf og en gigantisk hoppepude – og så laver indehaverne god, gedigen grillmad med bøffer af kvæg fra Læsø.

Spis dig igennem Læsø

Foto: Cecilie Guldberg

Til strandturen kan det varmt anbefales at købe frokosten hos de lokale fiskehandlere, for fiskefrikadeller og fiskefileter fås ikke friskere end her.

Derudover finder du næppe et bedre stjerneskud end på Carlsen’s Hotel i Vesterø.

Du skal naturligvis heller ikke snyde dig selv for at smage jomfruhummerne, som øen er særligt kendt for. En idiotsikker opskrift er at halvere jomfruhummerhalerne og vende dem i olie, hvidløg, citron, persille og masser af Læsø-salt. Herefter grilles de i en foliebakke og spises med godt brød og dressing til. Det kan ikke gå galt!

I de senere år har Læsø markeret sig mere og mere som et sted med blomstrende gastronomi, hvor lokale kokke og fødevareproducenter excellerer i at bruge råvarer fra øen – alt fra Gallowaykvæg til tang.

For eksempel er den lille spisebar Vesterøl blevet nærmest berømt for sine spændende retter, og det er efterhånden sværere at få bord her end på Noma. Allerede i februar måtte restauranten melde udsolgt for resten af året, men de oplyser på Facebook, at enkelte huller kan dukke op løbende.

Tre ting til næste år

Læsø Jomfruhummerfestival er med lidt held tilbage igen næste sommer. Foto: Ekstra Bladet

Til næste sommer er coronakrisen forhåbentlig fortid. Her er tre ting, du så skal opleve på Læsø:

Kajfest: Hvert år i uge 29 stimler både nuværende og tidligere læsøboere sammen med alle turisterne til fest på kajen i Vesterø, hvor de lokale bands opnår en nærmest gudeagtig status med pakkede telte, dans på bordene og fadøl i stride strømme.

Læsø Jomfruhummerfestival: Hvert år den første lørdag i august afholdes en årlig kokkekonkurrence på Læsø, hvor jomfruhummeren er i centrum som ingrediens.

Her er rig mulighed for at smage jomfruhummeren, når den tager sig allerbedst ud. Festivalen har Jes Dorph-Petersen som tilbagevendende konferencier.

Havets Dag: Få steder er havet så meget i centrum som på Læsø. Til Havets Dag på Vesterø Havn er flere forskellige erhvervsdrivende samlet på havnen, hvor der bydes på god mad fra havet, sejlture og andre aktiviteter.