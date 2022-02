Høj sol over Vadehavet

Det danske ferieland kan noget hele året rundt.

Foråret bringer en friskhed og spirende grønt, sommerens stillestående dage med uendeligt højt til den blå himmel og det tidlige efterårs sceneskift fra en årstid til en anden.

Få steder kan det opleves som Vadehavet og den jyske vestkyst omkring Henne Strand og Blåvand.

’Strøget’ gennem Blåvand med cafeer, outlets og take away-restauranter er et kommercielt vidnesbyrd om turiststrømmen kender vejen til Vesterhavet, men området har mere at byde på end en hæsblæsende havudsigt.

Henne Strand og Blåvand har udover stort udbud af sommerhuse også campingpladser i den absolutte topklasse, hvis vognen skal luftes efter vinterhiet.

Digestykket går så langt øjet rækker som værn mod Vesterhavets luner. Privatfoto

Hvidbjerg Strand ved Blåvand har seks stjerner med strandhotel, trampolinland, luksuscampingpladser med egen spa og meget andet fra hylden med campingluksus.

Henne Strand Camping har fem stjerner med vandland, fitness, legeområder, restauranter, cafe, forskellige former for overnatningsmuligheder og det hele med Vesterhavet som nabo.

Med andre ord. Der er rigeligt med forskellige former for logi for at opleve denne særlige del af Danmark.

Vadehavet på vingerne

Vadehavet og Blåvandshuk er et ideelt sted for at observere fugle på træk. Privatfoto

Vadehavet er især kendt for sit fugleliv og banker af østers og er klassificeret som Unesco verdensarv.

Vadehavscenteret arrangerer i sæsonen, der strækker sig fra oktober til 1. april, østers-safari, hvor kyndige naturvejledere fortæller om de delikate skaldyr med mulighed for at høste og prøvesmage de eftertragtede små banditter.

Østers har siden jægersamlefundet været en vigtig fødekilde for mennesker på de nordlige breddegrader.

Læs mere på Vadehavscentrerets hjemmeside og onlinekalender for at se ledige pladser på de efterspurgte østers-safari. Der er tre typer safarier alt efter hvor fysisk krævende en tur, man har mod på.

Vadehavet er ligeledes rasteplads for millioner af trækfugle, og havområdet er derfor Danmarks internationale nationalpark, hvor 12-15 millioner trækfugle årligt kigger forbi på den østatlantiske trækfuglerute.

Fra marts til maj og igen fra august til oktober kan sølvglinsende sværme af tusindvis af fugle udgøre enestående naturoplevelser, når de mellemlander i Vadehavet for at finde føde, tanke op og udskifte slidte fjer med nye til den videre færd.

Huk betyder odde og Blåvandshuk er det 'knæk' på den jyske vestkyst, som trækfuglene passerer fra Vadehavet og videre nord- eller sydpå alt efter sæsonen.

Derfor er de høje klitrækker nær Blåvand Fyr gode positioner til bevæbnet med kikkert at observere de mange fugletræk. Det gælder i foråret, men også efterårsferien er et godt tidspunkt til fugleobservering. Og måske kan man være heldig at få ferien betalt.

Blåvandshuk er en populær destination for ravsamlere på udkig efter de værdifulde gulbrune klumper fra fortiden.

Blåvand fyr er Danmarks vestligste punkt. Privatfoto

Det er også i foråret og efteråret, at det berømte fænomen sort sol kan ses ved Vadehavet.

Her trækker enorme flokke af stære forbi Vadehavet og flyver sammen i enorme sværme som beskyttelse mod rovfugle.

Med en reaktionsevne 20 gange hurtigere end et menneskes undgås trafiksammenstød i stæreflokken, også selvom flere af dem har indtaget gærede bær og dermed en for en lille fugl stor mængde alkohol, men da stærene forbrænder alkohol 20 gange hurtigere end mennesker, så er der ingen stive stære på vingerne. Se selv efter.

Historien under sand og klitter

Skallingen har stadig minefelter fra besættelsestiden. Privatfoto

Vestkysten er mere end brede strande så langt øjet rækker, akkompagneret af geledrækker af meterhøje klitter.

Denne del af de danske kyster er et stykke levende historie. I en tid hvor de sidste stemmer fra besættelsestiden går bort, er meget iøjnefaldende komponenter fra et stykke skelsættende historie vigtige vidnesbyrd om Europas fortid som krigsskueplads.

Adolf Hitlers monumentane forsvarsværk Atlanterhavsvolden skulle holde de allierede ude fra det tyskbesatte Europa herunder Danmark.

Fra Nordnorge til den spansk-franske kyst blev der opført enorme betonanlæg, kanonstillinger og minefelter. Mange bunkers står stadig.

Radarbunkeren ved Blåvand Fyr står som et gråt og tavst monument over Hitlers vanvid. Privatfoto

Ved siden af Blåvand fyr står en science fiction lignende radarbygning, der registrerede indflyvende allierede bombefly med retning mod nordtyske mål og et stenkast fra fyret ses et stort bunkersanlæg halvt gemt i klitrækkerne.

Krigen er forbi, men historien lever videre, og det nærliggende og berømmede Tirpitz museum i udkanten af Blåvand fortæller på fornem vis om tiden, hvor Danmark var besat og en del af Nazitysklands yderste forsvarsrække.

Tirpitz er opkaldt efter og placeret i en gigantisk kanonstilling i det omfangsrige forsvarsnetværk.

Et par minutters kørsel fra Ho ligger halvøen Skallingen i den nordlige ende af Vadehavet.

Her er stadig skærmet af med advarsler om minefelter.

Som et surrealistisk syn løber der børn få meter fra de gamle minefelter - på den sikre side vel at mærke - og samler eventyrlige skaller og sneglehuse op som tidevandet har bragt med ind uvidende om sandets dødbringende hemmeligheder.

Mesterligt skildret i filmen 'Under Sandet', og på Tirpitz gennemgås minefelternes historik, så også børn forstår alvoren.

Og dem der glemte at høre efter i historietimerne.

