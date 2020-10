I kano på Gudenåen

- Hold kæft, hvor har I meget lort med.

Det var svært at være uenig med min skeptiske far. Han stod på bredden af Gudenåen i Klostermølle og sagde farvel til os, inden vi roede afsted i den tungtpakkede udlejningskano en fredag i august.

Min kæreste var styrmand bagest, og jeg sad forrest – klar til at ro 50 kilometer på tre dage op ad åen til Kongensbro.

Det var første gang, jeg sad i en kano, og første udfordring var bølgerne på Mossø. Allerede der var jeg bange for, at jeg måtte give op, inden vi kom i mål, men det blev heldigvis aldrig aktuelt. Og gudskelov for det.

Vi var fast besluttede på, at den første dag skulle være den hårdeste. Og det blev den også. Fra Klostermølle, hvor vi startede, var der 21 kilometer til vores mål for dagen: Skyttehuset Camping tæt på Svejbæk.

Kanoen var tungtpakket, da vi sejlede ud fra Klostermølle. Første udfordring var et hjørne af bølgede Mossø, men vi kom heldigvis hurtigt ind på lidt roligere vand. Det var godt for mine nerver! Foto: Nanna Cecilia Pedersen

Solskinsøen rundt

Størstedelen af den rute består af søer, og vinden stod på en måde, at vi på trods af medstrøm måtte kæmpe en del for at komme igennem bølgernes stædige slag mod fronten af kanoen.

En god madpakkepause ved Ry og lidt snacks af vilde brombær ved Birksø gjorde os dog klar til dagens største udfordring og sidste etape: Julsø. Hold nu op, det var hårdt, selvom udsigten til Himmelbjerget hjalp på kampgejsten.

Bølgerne slog mod kanoen, så det sprøjtede op på regntøjet. Men seks timer efter afgang i Klostermølle nåede vi målet i Svejbæk, og en god gang pasta med tomatsovs og en fantastisk solnedgang set fra en skrænt i skoven fik os godt i seng i vores lille trepersoners telt.

Vi slog vores telt op i to traktorspor på en skrænt mellem nogle træer, fordi vi ikke ville svømme væk, hvis der kom for meget regn. Det hele holdt heldigvis tørt. Foto: Nanna Cecilia Pedersen

Sov i det fri og vågn til lyden af brølende køer

Efter en hård nat, hvor vi begge var vågnet pga. ømme skuldre og arme, drog vi afsted i retning mod Silkeborg. Udsigten fra kanoen var til at tabe pusten over. Vi så blandt andet en stor havørn, og vi fik flere gange muligheden for at vinke til turisterne i den ikoniske hjuldamper Hjejlen, der sejlede til og fra Himmelbjerget.

Man skal ikke være alt for bange for at blive beskidt, hvis man vil på kanotur, for man kommer sandsynligvis til at lugte lidt af mudder. Foto: Nanna Cecilia Pedersen

Desværre havde vi en mindre krise, da vi under en pause i en skov opdagede, at min kærestes ellers plastikindpakkede telefon var dumpet i vandet, uden han havde opdaget det.

En trøste-myslibar fik os dog hele vejen til Silkeborg, hvor vi skulle igennem en stor sluse, inden vi med god vind i ryggen kunne sejle til en meget simpel teltplads i et område, der hedder Sminge.

Der var udsigt til en våd nat imellem træerne i Sminge, og derfor måtte vi ud i mørket for at lægge en plastiksæk mellem inder- og yderteltet, så vi ikke blev våde, mens vi sov.

I Ry måtte vi ud af kanoen for at slæbe den over en lille dæmning. Her var åen meget smal og afskærmet, og vi var så heldige at se den sjældne og meget blå isfugl her, inden vi smæskede os i vilde brombær. Foto: Nanna Cecilia Pedersen

Heldigvis vågnede vi tørre op om morgenen, og vi kom hurtigt afsted. Sidste stræk var kun 12 kilometer langt, og jeg vil sige, at det var det smukkeste. Synet af døde træer, hejrer, fisk og rovfugle betog os, selvom vi roede i regn halvdelen af turen.

Regnen ødelagde dog på ingen måde humøret, og vi roede både glade og trætte ind på kanopladsen i Kongensbro blot to timer efter afgang i Sminge. Det var en skøn tur, og vi gør det gerne igen.

Tips og tricks til turen Pak vandsikkert. Put elektronik i poser med lynlåslukning, læg jeres oppakning i sække eller plastiktønder, og tag regntøj med til jer selv. Og bind alting fast til kanoen, så det ikke flyder væk, hvis I kæntrer. Husk vådservietter og toiletpapir – og poser til at transportere det brugte papir hen til en skraldespand. Ingen gider være et skovsvin. Og ja, du skal forberede dig på toiletbesøg i det fri. Pak simpel mad. Pasta, tomatsovs på glas, myslibarer, grovboller, peanutbutter, juicebrikker og lignende, der kan holde sig uden afkøling, er genialt at have med. Endnu et punkt om mad. Husk nu at spise og drikke. Vi blev mere trætte, end jeg havde regnet med, og så er det altså vigtigt at tanke kroppen godt op. Foto: Nanna Cecilia Pedersen

Vesterhavets perle

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ture på og ved Gudenåen

Bor man i en by, kan det godt komme som en overraskelse, at der er så meget uberørt natur ved Gudenåen. Der er simpelthen så smukt, stille og vildt. Det bør alle opleve. Foto: Nanna Cecilia Pedersen

Med 149 kilometer er Gudenåen til Danmarks længste vandløb. Åen har sit udspring i Tørring og løber mod nord gennem Søhøjlandet til Randers Fjord.

Min kæreste og jeg valgte at ro 50 kilometer af ruten fra Klostermølle til Kongensbro, hvilket er med strømmen hele vejen.

Jeg troede fejlagtigt, at vi tydeligt ville kunne mærke strømmen hele vejen, men de store søer på især de første 35 kilometer af turen gjorde, at vinden udjævnede strømmen fuldstændigt.

Magiske Møn

Man skal derfor være forberedt på, at det kan blive en ret hård tur for arme, skuldre og mavemuskler. Ikke desto mindre var det smerterne værd, for det gav en ro i kroppen at være i så uberørt natur i så lang tid.

Vi lejede en kano hos et af de mange firmaer, der tilbyder det. For de tre dage uden for højsæsonen kom vi af med omkring 1000 kroner. Det var inklusive afhentning af kano i Kongensbro, rutekort, redningsveste, årer og rengøring af kanoen.

Man kan sagtens tage både kortere og længere ture. Man kan få gode råd hos udlejningsfirmaerne, som er meget hjælpsomme.

Foto: Nanna Cecilia Pedersen

Foretrækker man vandring frem for roning, indviede en række kommuner i området sidste år Trækstien. Det er en nyrenoveret vandresti, som strækker sig fra Silkeborg til Randers langs Gudenåen.

De første 25 kilometer er noget mere farbare end resten, men det er uanset underlaget en smuk tur at gå. Det gjorde jeg sidste år, og det kan også anbefales.

Ferie med rullende sommerhus

--------- SPLIT ELEMENT ---------