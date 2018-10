Hoteller, restauranter og københavnerne selv skal glæde sig over, at den verdenskendte rejseguide Lonely Planet tirsdag har udråbt Danmarks hovedstad til at være det bedste sted at besøge i 2019.

Det siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).

- Jeg er selvfølgelig utrolig stolt, og det tror jeg også, mange københavnere er, fordi den her placering i Lonely Planet betyder, at der kommer flere gæster og besøger byen. Det skaber flere job og dermed en bedre økonomi, siger Frank Jensen.

Lonely Planet kårer København til verdens bedste by at besøge

Lonely Planet nævner blandt andet Noma som en god grund til at besøge København.

Og selv om den berømte restaurants menupriser ikke ligefrem ligger inde for de fleste rygsækrejsendes budget, så er Frank Jensen enig i, at madscenen i byen er en attraktion i sig selv.

- Lonely Planet har et bredt publikum, og mange af dem, der lader sig inspirere til, hvor de skal rejse hen i 2019, de bruger Lonely Planet. Det er også folk med gode indkomster, og vi kan se, at hele gastronomisiden trækker betydeligt flere turister til København, siger Frank Jensen.

- Men det er også rygsækturister, der kommer for at opleve for eksempel Reffen ude på Refshaleøen, og alt det nye, som er i byen, og som mere er vokset op fra undergrunden, tilføjer han.

Lars Seier raser over F1-beslutning: 'Uforskammet og flabet'

Se også: Efter nej til Formel 1: Danske fans nægter at give op

At traditionelle turistmagneter som Tivoli gennem årene har omstillet sig tæller også på plussiden, mener han.

- Tivoli har udviklet sig til at have mange forskellige aktiviteter i løbet af året, som for eksempel nu snart med halloween. Det gør jo, at der tiltrækkes et nyt publikum, og det skaber mange job i hotel- og restaurationsbranchen, siger overborgmesteren.

Frank Jensen mener også, at resten af landet bør glæde sig over anbefalingen i Lonely Planet, fordi mange turister rejser videre ud i landet fra København.

- Det er vigtigt, at vi i København har en port ud til verden, som trækker turister ind til hele Danmark, siger han.