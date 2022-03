Kom med til Paddy's Day

Festmåltider, masser af øl, parader og grønne gevandter er alle elementer, der indgår i den traditionsrige fejring af den irske nationaldag St. Patrick’s Day.

Dagen fejres naturligvis i Irland, men den vinder mere og mere indpas rundt om i verden. Ikke mindst i lande som USA og Australien, hvor mange irske immigranter historisk set har slået sig ned.

Her er der både parader og tradition for grønne udklædninger og masser af irsk mad, musik og kultur.

Marianne Green har organiseret Copenhagen St. Patrick’s Day Parade i København siden 2005.

Hun forklarer, at inden hun begyndte at organisere paraden, gik det op for hende, at man ikke kunne fejre dagen andre steder end på pubber i Danmark.

De manglede en ramme for fejringen, der var mere favnende, og som også familier kunne deltage i. Og sådan blev Copenhagen St. Patrick’s Day Parade til.

For hende har St. Patrick’s Day mest noget at gøre med den stemning, der er forbundet med dagen - en stemning, som hun har svært ved at beskrive med ord.

- I Danmark er det både danskere, irere og andre folkeslag, der kommer og fejrer den irske nationaldag. De har opfanget den irske stemning og vil gerne være en del af den.

- Der ligger en form for ubevidst bevidsthed om stemningen, og det er den, folk drages af og vil være en del af.

- Vi prøver at beskrive det, men det er svært.

Dans og fællessang er en stor del af den traditionelle fejring af den irske nationaldag. Arkivfoto: Guiseppe Milo

En særlig stemning

Marianne Green vurderer, at den særegne stemning også er grunden til, at så mange mennesker kan mødes om St. Patrick’s Day.

- Jeg tror, at den stemning, der er i kulturen, er meget appellerende, inkluderende og inviterende. Vi kan godt være fælles om andre kulturers mærkedage.

- Det giver en god fællesskabsfølelse, siger hun og understreger samtidig, at selvom man ikke nødvendigvis har en masse viden om Irlands nationaldag, så skal man endelig ikke afholde sig fra at deltage.

Nærmest tværtimod.

- Det handler ikke kun om Irland. Det er en festdag, hvor alle kan være med. Bare det at komme ud og mødes med andre mennesker, hvor man går i paraden, og alle har taget noget grønt på og er glade, det giver en helt speciel stemning, siger Marianne Green.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan gør du

Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Uanset om du fejrer den grønne mærkedag i København, Dublin, New York eller et helt fjerde sted, kommer du ikke uden om de følgende traditioner.

Rødkål og flæskesteg hører julen til, og på samme måde har St. Patrick’s Day også sin egen traditionsbundne menu.

Sprængt oksekød, kål og kartoffelskiver med ost er faste bestanddele på nationaldagens middagsbord. Hertil serveres naturligvis en kold Guinness, og hvis du vil gå all in, så kan du tilføje en smule grøn frugtfarve til sine drikkevarer.

Tag på grøn sightseeing

Tourism Ireland har i flere år stået for en såkaldt ’greening’ af København, hvor forskellige bygninger og monumenter bades i grønt lys i anledning af St. Patricks Day.

Rundt om i verden eksisterer samme koncept, hvor eksempelvis floder og skiresorts får et grønt skær.

Klæd dig i grønt

Den grønne farve er et gennemgående element i fejringen af St. Patrick’s Day, selvom helgenfiguren St. Patrick faktisk er associeret med farven blå.

Den grønne del af det irske flag symboliserer den irske nationalfølelse, og af samme årsag skal du gå udenom den orange farve på dagen. Den identificerer nemlig de, der er loyale mod den britiske krone.

Gå med i en parade

Som Marianne Green forklarer, så er St. Patrick’s Day primært et udtryk for fællesskabsfølelse. Men hvor får man så en større følelse af samhørighed end i en parade, hvor man vandrer med ligesindede, grøntklædte og feststemte mennesker?

Udover paraden i København er der både parader rundt om i Europa, i de fleste større amerikanske byer og naturligvis den store parade lige udenfor Dublin i Irland.

Det anslås, at op mod 70.000 mennesker fylder gaderne og deltager i festlighederne i den irske parade.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Derfor fejrer irerne St. Patrick’s Day

Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

St. Patrick’s Day fejres årligt den 17. marts, årsdagen for hans død i det femte århundrede.

Irerne har fejret dagen som en religiøs helligdag i over 1.000 år.

St. Patrick er skytshelgen for Irland og blev født i Storbritannien. Han blev kidnappet og bragt til Irland som slave i en alder af 16 år, men flygtede senere og vendte tilbage til Irland som kristen missionær. Han er blevet krediteret for at bringe kristendommen til Irland.

I århundrederne efter Patricks død (som menes at have været den 17. marts i år 461) blev mytologien omkring hans liv stadig mere indgroet i den irske kultur, og han fejres traditionelt med mad og drikke, dans og musik.

Kilde: history.com

--------- SPLIT ELEMENT ---------