Krigs-sightseeing i København

- Far, hvorfor hedder det Anden Verdenskrig? Døde alle danskere så i krigen? Havde Hitler ikke nogle venner? Var børnene så ikke i skole? Levede farmor også i Første Verdenskrig?

Spørgelysten hos min seksårige søn var enorm, da hans lærer havde puttet Anden Verdenskrig på skoleskemaet i anledning af Danmarks befrielse 5. maj.

Og i stedet for at give ham nogle kedelige svar, han hurtigt ville glemme, tog vi i stedet rundt og oplevede en lille brøkdel af de mange unikke steder i Danmark, der hver og en bærer på ufattelige historier – og tragedier.

Vestvolden er et kæmpe hit for børn, der kan gå på opdagelse i det historiske militæranlæg. Foto: Thomas Gösta Svensson

Se også: Her kommer man ned i gear

Første Verdenskrig nåede heldigvis aldrig til Danmark, men den efterlod alligevel dybe spor. Det vurderes, at over 6000 danske soldater døde under krigen fra 1914 til 1918 på enten tysk side eller de allieredes, hvilket er langt højere end eksempelvis krigen i 1864 eller Anden Verdenskrig.

Under Første verdenskrig lå 50.000 danske soldater og spejdede efter fjenden, der heldigvis aldrig kom. Foto: Thomas Gösta Svensson

Se også: Vild med Vesterhavet

Et af de steder, krigen kan fortælles i levende billeder, er på Vestvolden. Et 14 kilometer langt militært voldanlæg bygget i 1888-1892, der strækker sig mellem Avedøre og Utterslev Mose.

Her blev en sikringsstyrke på 50.000 mand indsat under Første Verdenskrig, hvis Danmark skulle blive angrebet.

Foto: Thomas Gösta Svensson

I dag står mange af de militære bygninger stadig tilbage på den grønne vold, der også er en enestående naturperle med kanal, skov og græssende får. Ekstra Bladets udsendte og sønnike kunne sagtens få en dag til at gå derude i det smukke og spændende terræn med leg og historie på skemaet.

Der er også mulighed for at besøge Ejbybunkeren og Artillerimagasinet, men de er for tiden lukket ned på grund af corona.

Foto: Thomas Gösta Svensson

Du kan se mere på vestvolden.dk og naturstyrelsen.dk.

Se også: Sydfyn spiller

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tragedien på Frederiksberg Allé

En ufattelig tragedie ramte København 21. marts 1945, da britiske bombefly ved en fejl bombede Den Franske Skole. Foto: William Douglas/Ritzau Scanpix

En af de største tragedier i Danmark under Anden Verdenskrig fandt sted på Frederiksberg Allé 74. Det er også et af de kapitler i historien, der har været sværest at forklare til min seksårige søn.

21. marts 1945 bombede fly fra det britiske Royal Air Force ved en fejl Den Franske Skole. 86 børn og 18 voksne omkom.

Målet var egentlig Shellhuset, hvor det tyske Gestapo havde hovedkvarter, og hvor flere modstandsfolk sad fængslet. Tragedien er i dag markeret på Frederiksberg Allé med et smukt mindesmærke af billedhuggeren Max Andersen.

På Frederiksberg Kirkegård skråt overfor ligger nogle af ofrene begravet. Hvis du vil vide mere, er der på findengrav.dk lavet en hel sektion om, hvor ofrene fra skolen er begravet.

Foto: Thomas Gösta Svensson

Shellhuset endte også med at blive bombet på den skæbnesvangre dag. Det blev senere genopført – og i dag hænger en mindetavle for de otte modstandsfolk, der mistede livet under angrebet.

Der hænger i dag også en mindeplade på Sønder Boulevard 106. Her døde 11 beboere under angrebet 21. marts 1945, da et af bombeflyene blev beskadiget under togten og tabte sine bomber.

Shell-huset er i dag genopført. Ved indgangen hænge ri dag en mindeplade for otte modstandsfolk, der omkom under bombeangrebet i 1945. Foto: Thomas Gösta Svensson

Se også: Hæng ud i skoven

Den ufattelige tragedie blev også for svær at forstå for min søn, da vi talte om den ved mindesmærket på Frederiksberg Allé.

- Far, vi skal ikke snakke mere om det. Man bliver ked af det.

Den smukke Frederiksberg Allé har heldigvis også en af Københavns bedste isbutikker, så historietimen blev afsluttet med en krammer og en ordentlig vaffel.

Fejlbomningen af Den Franske Skole er er en barsk historie at servere for en 6-årig knægt. Heldigvis kunne den afsluttes med en krammer og en stor is. Foto: Thomas Gösta Svensson

Se også: Feriestedet der har alt

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Snublesten

Foto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix

Et af Europas største kunstprojekter til minde om ofrene for Holocaust er også kommet til Danmark.

Efter en idé fra den tyske kunstner Gunter Demnig, er der indtil videre lagt 12 såkaldte snublesten ud i København de steder, hvor ofrene havde deres sidste bopæl, inden de blev taget til fange af nazisterne.

I dag er der mere end 74.000 snublesten rundt om i Europa.

Du kan se, hvor de ligger i København her.

Se også: Falsters fortræffeligheder

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mindelunden

Foto: René Schütze

Under Anden Verdenskrig blev det militære øvelsesterræn for Svanemøllens kaserne overtaget af tysk militær, der brugte skydebanen til henrettelse af danske modstandsfolk.

I dag er Mindelunden gravplads og mindested for faldne i den danske frihedskamp.

Du kan læse mere her.