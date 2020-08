Magiske Møn

Når man træder ind i receptionen på Camp Møns Klint, føler man sig straks velkommen.

Dagens campingchef gennemskuede straks de urutinerede campister. Det fik hende blot til at skrue op for hjælpsomheden.

- Hvis I bare har telt med, skal I ligge nede ved søen, sagde den søde unge kvinde.

Hun fortalte også om de to spisesteder på området. Et pizzeria og en restaurant for mere ’fine dining’.

Vi - denne gang uden unger – havde besluttet os for den primitive model og indkøbt pølser og pulverkartoffelmos, som blev tilberedt på Trangia udenfor enmandsteltet.

Camp Møns Klint er den første firestjernede outdoor campingplads i Danmark. Søreme, om der ikke også er hestefold, hvis man er ridende. Foto: Christina Ehrenskjöld

Efter at det ikke videre velsmagende måltid var indtaget i solnedgangen, blev vi invaderet. Af myg.

Det var en kærkommen undskyldning til at begive sig mod pizzeriaet i håb om at kunne nyde en sjus i sikkerhed for blodsugende møgdyr.

Der var lukket, men den spansktalende bestyrer så intet til hinder for, at vi slog os ned indenfor til en øl og et glas vin.

Her talte de øvrige også spansk, og vi følte os pludselig hensat til sydligere og mere eksotiske himmelstrøg.

Særligt, da personalet slog sig ned rundt om os for at spise aftensmad.

Denne udsigt fejler intet, når man nyder et glas vin, en øl eller en jagtbitter på Camp Møns Klint. Foto: Christina Ehrenskjöld

Næste morgen føltes også næsten, som om corona var en saga blot, da to franske familier væltede ind i fælleskøkkenet, hvor vi drak en kop nescafé i ly for lidt morgenregn. Morgenbollerne, som vi havde bestilt i kiosken, var hjemmebagte og varme.

Ved udcheckning spurgte vi, om det var nødvendigt at booke plads til næste weekend, hvor vi agtede at indvie campingvognen.

- I kommer bare. Nu kender vi jer jo, lød det fra campingchefen.

Vi var naturligvis solgt og har nu booket en uge i højsæsonen.

Uheldige i Hornbæk

DCU-Camping Hornbæk er velholdt og ligger godt, men vi har mere fidus til Camp Møns Klint. Foto: Christina Ehrenskjöld

Ovenud begejstrede havde vi meddelt de yngste, at turen i weekenden gik til Møn. Vejrudsigten fik os dog til at ændre retning, for lige præcis her ville temperaturen kun nå op på 17 grader, og der var også lovet regn.

I Nordsjælland stod den derimod på prægtigt vejr med op mod 25 grader og sol, så vi bookede en overnatning på DCU-Camping Hornbæk.

Her er der lukket for check-in mellem 12 og 14, så den først ankomne del af selskabet måtte vente i knap en time på at få udpeget en plads.

Vi meddelte glade campingchefen, at vi var nybegyndere og måske skulle have lidt ekstra hjælp.

Det fik vi ikke.

Kun af venlige medcampister, hvoraf flere nysgerrigt fulgte ungernes forsøg på at rejse forteltet til campingvognen. Det gik nogenlunde gnidningsfrit med hjælp fra YouTube.

På vej mod Hornbæk stoppede nogle af os i Harald Nyborg for at købe campingbord og stole. Sidstnævnte af dem, vi havde udset os, var der kun en af, så det endte med sammenklappelige skamler fra T.Hansen. På dem sidder man hverken godt eller kan rigtig nå op til bordet.

Mens vores interimistiske hjem skød op, drog den 11- og 37-årige til byen for at handle. Engangsgrill, hakkebøffer, pølser, chips, sodavand, øl, vin og andet godt.

For eksempel gin og tonic. Til alt held tjekkede vi isterningesituationen, før vi vendte bilen mod campingpladsen igen, for selvom Adriaen er velassorteret med rummeligt køleskab, er der ingen fryser.

I kiosken på campingpladsen har de en, for børnene kørte flere ispinde ned, men isterninger var der intet salg af. Dem, vi skaffede fra Netto, kunne til alt held holde i timevis mellem et par køleelementer i den medbragte termoboks.

Den yngste campist i selskabet var glad for legepladsen i Hornbæk. Foto: Christina Ehrenskjöld

Midt i et kaos af skakspil, til tider fornærmede unger og madlavning nød vi en sundowner, før næste problem opstod. Vi havde glemt at tage proptrækker med, så et barn og undertegnede begav os atter mod kiosken. Hun kunne også godt spise en is mere.

- Nej, det har vi ikke, men du kan købe en af mine med skruelåg, meddelte campingmor bag disken.

Tilbuddet blev venligt afslået i vished om, at nogen af de hundredevis af naboer på pladsen kunne hjælpe.

Ganske rigtigt. Jeg nåede ikke engang at åbne munden, før en trind mand flåede vinflasken ud af hånden på mig for beredvilligt at befri den for proppen.

- Nå, Peter, jeg troede da, at den proptrækker for længst var slidt op, grinede en nabo, som åbenbart kendte min redningsmand.

Man kan sige meget godt om de campister, vi mødte i Hornbæk. Om serviceniveauet på pladsen forholder det sig desværre anderledes.

Nedpakningen tog længere tid end beregnet, da vi søndag skulle checke ud. Det sørgede campingmor for at minde om, da hun på slaget 12 ringede og rykkede for bomkort, som ikke blot kan afleveres i brevsprækken.

Ti minutter efter kom hun marcherende, og mens vores midlertidige naboer pænt vinkede farvel, var alle i vores selskab enige om, at det ikke bliver til noget gensyn med netop denne campingplads.

Gode råd Der er kreative løsninger på det meste, men skal turen som nybagte campister forløbe nogenlunde gnidningsfrit, kan man forberede sig lidt på forhånd. Den erfaring har vi hurtigt tilegnet os i takt med rækken af begynderfejl, vi har begået. Husk at dreje støttebenene ned på campingvognen, før en knap to meter høj teenager stiger ind og giver sig til at hoppe. Det kunne være endt rigtig galt. Undgå søsyge med et lille vaterpas på trækket, når vognen skal på ret køl. Bord og stole gør alle mere medgørlige, end hvis måltiderne skal indtages på græsset. Myggespray er mange gange en god idé. Det er også smart at holde øje med flåter. Vink og hils på dine medcampister. Send ungerne efter is, vand eller andet – nogle gange siger de ja helt uden brok, hvis der f.eks. er en legeplads på vejen. Begynd med et telt, hvis I er i tvivl, om campinglivet er noget for jer. Man kan lyne soveposerne sammen eller tage dyner med, hvis man synes, det eller bliver for uromantisk. Vær kreativ, og byg om: Vi drømmer om et surfer– eller safaritema og flere sovepladser indvendigt i campingvognen og har allieret os med en scenograf for at få inspiration. Vis mere Luk

