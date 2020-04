Mors er for alle

Uanset om man er ung eller gammel, kan man få en dejlig ferie på Mors – og der er masser af udendørs gratis glæder i denne coronatid.

I bil og på cykel kan man komme videre rundt i omegnen, men ellers kan man bare opholde sig i Nykøbing og området omkring byen, hvilket slet ikke er så skidt endda.

Siden øen blev vært for det årlige kulturmøde i 2012, er overnatningsmulighederne stille og roligt blomstret op.

Man er ikke nordvestjyde, hvis man ikke kan lide at tjene en skilling, så mange har opdaget, at der især i de våde og kølige somre er god afsætning på airbnb og bed and breakfast.

Den bed and breakfast-vært, jeg blev anbefalet fra turistbureauet, havde omdannet sin underetage til udlejning. Det fungerede perfekt, og morgenmaden var rigtig fin til 400 kr. pr. nat i højsæsonen for et værelse.

Nykøbing emmer af historie. Især i kvarteret omkring det gamle kloster er der mange smukke og velrenoverede bygninger at kigge på. Der er så mange detaljer, at man snildt kan besøge området flere gange. Foto: Helle Kastholm

Det er selvfølgelig dyrere end at bo på campingpladsen, men til gengæld er det lunere, hvis det regner og blæser. Man kan endelig også vælge et af områdets skønne hoteller eller en af kroerne, og her vil der givetvis være tilbud fra tid til anden, men det ved turistbureauet.

Mange ved fra Højskolesangbogen, at ’Blæsten går frisk over Limfjordens vande’, og det har surferne glæde af. Uanset vejret og næsten uanset tidspunktet på året er der unge ’vovehalse’ ude på fjorden for at blive blæst rundt.

Det er ikke lige noget for mig, men det er sjovt at se på, for det er en imponerende fart, de skyder hen over vandet. Og man kan høre på snakken, at der også kommer udlændinge for at surfe.

I betragtning af byens størrelse er Nykøbing rig på genbrugsbutikker. Det er ufatteligt hvad man kan købe af både skrammel og gode ting. Men lige her holder man sig ikke tilbage prismæssigt – det kan dog skyldes højsæsonen. Foto: Helle Kastholm

Nykøbing er ikke nogen stor by – og tak for det – men den har, hvad der skal bruges. F.eks. havde jeg fået et gevaldigt hold i ryggen og måtte krabbe rundt i slowmotion.

Men heldigvis vidste husværten, at en af helsebutikkerne også udførte massage, og efter at hun havde ringet for mig, var der plads allerede næste formiddag.

Det var lykken. Ikke bare var det rare mennesker, men da jeg gik derfra, kunne jeg om ikke hoppe og danse så dog gå oprejst. Og tilmed til en pris, der for en københavner var såre beskeden. Men som en nordvestjyde sagde: ’De priser, I har i København, ville ingen herfra betale’.

Bo billigt Danhostel Nykøbing Mors er byens vandrehjem. Det ligger et stenkast fra havet og har mange forskellige værelser til rimelige priser.

Historisk kloster

Dueholm Kloster, som nu er museum, har en meget lang historie, som man kan fordybe sig i. Det er som alltid, når noget handler om adel og kirke, artige ting, der er gået for sig. Foto: Helle Kastholm

Et sted, man skal opleve, når man er på Mors, er Dueholm Kloster, som også er en herregård. Det er et gammelt johanitterkloster, som blev stiftet i 1370.

Ud over at skrabe penge sammen til ordenens evige slagsmål med muslimerne i Jerusalem og til ordenens hovedkvarterer først på Rhodos og siden på Malta fik munkene også en smule tid til at udføre barmhjertighedsarbejde og pleje de fattige syge, som handel og skibsfart bragte til øen.

Men derudover var johanitterne driftige folk. De havde lært en masse om behandling af syge fra arabiske og jødiske læger, og den viden brugte de nu i stor stil på deres flotte betalingshospital.

Man skulle altså have en velspækket pung for at få ordentlig behandling af de faglærte munke, som hævede sig over landets øvrige lægestand, der primært gjorde i igler, grødomslag og overtro.

De imponerende stentavler på muren ved Dueholm Kloster bidrager til historiens vingesus. Foto: Helle Kastholm

At Dueholm ikke er et fattigrøvs-bygningsværk, kan fortsat ses på stedet. Hospitalet brændte efter reformationen i 1561, men selv om klostret begyndte at forfalde i slutningen af 1500-tallet, og selv om Mors blev plyndret og besat af tyskere efter 30-års-krigen, så er der siden rådet bod på skaderne. Dog vil f.eks. kirkestole og andet være at finde i blandt Nykøbing Mors Kirke.

Nykøbing Mors Kirke er bygget i den sengotiske stil og er fra 1891. Indvendigt er kirken sindssygt smuk, og det hele blev renoveret i 1995-1999. Foto: Helle Kastholm

Der er meget at se på klostret og museet – også af mere ’nutidige’ sager. F.eks. kan man se den berømte Dueholm Klosterlikør, som dog ikke fremstilles mere på Dueholm.

Lokalt øl Området har flere lokale bryghuse. Ud over Morsø Bryghus er der Thisted Bryghed og Fur Bryghus, så ingen behøver at gå tørstige i seng.

Også værd at se

Når Kulturmødet på Mors løber af stablen er alle mand af gårde. Ikke mindst de store restauranter - bl.a. Vildsund Gl. Færgekro og Sallingsund Færgekro. I år er det dog højst usikkert om kulturmødet bliver afviklet. Foto: Helle Kastholm

Skaregaard

Et museum indrettet som en større studegård anno 1950.

Dansk Støberimuseum

Et museum for industrihistorie og arbejderkultur med udgangspunkt i jernstøberi. Museet har til huse i en af de fabriksbygninger, hvor Morsø Jernstøberi producerede alt lige fra potter og pander til komfurer og ovne.

Frisk vind og glade unge m/k på vandet på deres brædder med sejl. Der er fuld knald på. Det lidt ældre segment kravler ned i havkajakken og fornøjer sig her. Foto: Helle Kastholm

Fossil- og Molermuseet

Her finder man en fantastisk samling af fossiler på internationalt niveau.

Fire vandrerstier

Er man til lange vandreture, har byen fire anbefalede ruter. De er fra 2,5 til 11 km. Og er farveinddelte. De kaldes Kløverstierne og er meget populære.

Spisesteder Café Holmen

Min yndlingscafé. God mad i rigtigt hyggelige omgivelser. Vildsund Gl. Færgekro

Ligger i Pakhuset på havnen. Traditionsrig kro, som ligger ved Vildsundbro med udsigt over fjorden. Sallingsund Færgekro Smukt beliggende ved natur-området Legind Bjerge ned til Limfjorden.

