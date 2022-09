Nej tak til røg, sand og vand

Hvad skal man pakke ned, når man skal en sidste tur på stranden? Badebukser, solcreme, parasol, vand, solbriller og cigaretter? Står det til et flertal af danskerne, skal det være forbudt at gøre brug af sidstnævnte på danske strande.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Megafon for Kræftens Bekæmpelse, oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

Mange andre steder i Europa er det allerede slut med at ryge på stranden, men i Danmark kan man fortsat pulse løs langt de fleste steder på trods af, at de fleste, ikke mindst unge, foretrækker strande uden røg.

I undersøgelsen svarer 56 procent, at de helst vil have strande uden røg, mens tallet er 66 procent for de unge.

- Røgfri badestrande breder sig i andre lande, f.eks. Spanien og Frankrig. Danmark hænger i bremsen, og det er ærgerligt. For langt de fleste vil faktisk gerne kunne tage en strandtur uden skod mellem tæerne og røg fra nabohåndklædet, siger Niels Them Kjær, chef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

Kun 17 procent foretrækker en strand, hvor der må ryges. Blandt unge gælder det kun 13 procent.

Arkivfoto: Louise Wohllebe

Målrettet forbud

Hvis man i dag gerne vil besøge en røgfri strand i Danmark, er det kun i Hvidovre, Fredensborg og Silkeborg Kommune, at sådan findes. Hos Kræftens Bekæmpelse håber de, at flere kommuner vil indføre røgfri badestrande.

- Når vi nu kan se, at så mange foretrækker røgfri strande - ikke mindst unge - så undrer det mig, at flere kommuner ikke giver gæsterne mulighed for at vælge røgen fra.

- Når man kan forbyde soundbokse, så kan man også gøre noget ved rygning, siger Nils Them Kjær.

Han understreger, at han ikke ønsker et forbud mod rygning på alle strande, men primært de store og populære badedestinationer, hvor folk ligger tæt på en varm sommerdag.

Han har ikke noget imod, at folk ryger, når de går tur med hunden på en vindblæst strand ved Vesterhavet i november.

Derfor er rygning på en strand en dårlig idé

Arkivfoto: Getty Images

Vi ved alle, at rygning er skadeligt og blandt andet kan være kræftfremkaldende. Men hvorfor er rygning på en strand et problem, hvis man ikke generer andre?

Ifølge tobakschef hos Kræftens Bekæmpelse, Nils Them Kjær, vil røgfri strande på den lange bane være med til at gøre rygning mindre synligt for børn og unge, som ellers kan komme til at forbinde ferie, fritid og afslapning på stranden med rygning.

Desuden kan de skadelige stoffer i cigaretskodder afgive tungmetaller som bly og cadmium, samt tjærestoffer og nikotin.

- Små børn kan komme til at lege med og gumle på skod. Det kan være farligt. Skod er også skadelige for naturen. Cigaretfiltre består af plastik, der nedbrydes til mikroplast og ender i havet, fortæller Niels Them Kjær.

