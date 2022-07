Nemt, billigt og unikt: Sådan arrangerer du cykelferien

Danmark er på andenpladsen over de lande i verden, der cykler mest i dagligdagen. Men nu skal cyklen ikke længere kun bruges i hverdagen.

Flere og flere danskere vælger nemlig også at hoppe på jernhesten, når de skal på ferie. Det fortæller John Krogstrup Christensen, som er tilknyttet Dansk Cykelturisme.

I forbindelse med det nyligt afholdte cykeltopmøde i København, blev der foretaget en Epinion-analyse, hvor 32 procent af danskerne fortæller, at det er ‘sandsynligt, at de vil tage på en cykelferie inden for de næste tre år’. Cirka halvdelen af denne gruppe har ikke før benyttet cyklen på ferie.

- Flere svarer, at de generelt cykler mere i dag, end de gjorde sidste år, grundet de stigende benzinpriser, siger John Krogstrup Christensen, som også pointerer, at coronapandemien har bidraget til, at danskerne har fået øjnene op for, hvor smukke lokalområderne i landet er.

Dårlig form er ingen hindring

I samme analyse angiver 17 procent dog, at dårlig form er en barriere for dem at tage på cykelferie. Men sådan bør man ikke tænke, mener John Krogstrup Christensen.

- Det unikke ved cykelferien er, at den kan skaleres i det uendelige. Hvis man ikke er i god form, kan man blot planlægge en kort tur tæt på, hvor man bor, tage cyklen med i toget og holde alle de pauser, man har brug for, siger han.

Unik kvalitetstid med familien

John Krogstrup Christensen fortæller, at cykelturen er for alle, uanset om man er alene, et par, venner eller en børnefamilie.

I Epinion-analysen svarer 65 procent af de adspurgte, at de cykler med en partner, mens kun fire procent af svarer, at de cykler i grupper. Lidt over halvdelen af svarer, at de cykler med børn eller ’anden familie’.

Til børnefamilien anbefaler John Krogstrup Christensen en rute, der ikke er trafikeret. Her anbefaler han nedlagte jernbanestier eller øer såsom Bornholm med meget cykelvenlig infrastruktur.

- Associationerne og tankerne flyder, når man cykler, og børnene begynder at fortælle historier, som de måske ikke får fortalt i hverdagen. Sammen kæmper man de samme kampe op ad store og små bakker og måske gennem regnvejr. Det er virkelig specielt, siger han.

Arkivfoto: Niclas Jessen

Behøver ikke særligt grej

Dansk Cykelturisme får ofte henvendelser fra danskere, der tror, at de skal investere i dyre cykler og grej for at tage på cykelferie, men det er langt fra sandheden, siger John Krogstrup Christensen. Oftest er det tilstrækkeligt blot benytte den cykel, man i forvejen har, lyder det.

- Så får man også afprøvet, om det overhovedet er noget, man er interesseret i, inden man investerer penge. Start med en tur på omkring 20 km. Man skal helst ikke ’cykle sur i det’, siger han og pointerer, at Danmark er et godt sted at starte, fordi her generelt er et fladt terræn.

John Christensen anbefaler især skiltede panoramaruter, som er fordelt rundt om i landet. De strækker sig fra 15-50 kilometer, og det er som regel nogle ‘flotte, naturskønne ture’. En del af ruterne er oplagte som endags- eller weekendture, og så er de alle rundture, så man ender, hvor man starter.



En rask cykeltur gør jo også noget for sundheden - og der skal faktisk ikke så mange pedaltramp til for at reducere risikoen for hjerte-kar sygdomme. Det kan du læse meget mere om i denne artikel.

