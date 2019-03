Nu åbner kæmpe tårn i dansk skov

Tidligere stod der i artiklen, at tårnet åbnede søndag 24. marts. Dette er nu blevet rettet til den korrekte dato, som er søndag 31. marts.

Når Gisselfeld Kloster næste søndag klokken 10 slår dørene op til sæson 2019 bliver det med en tårnhøj nyhed på tapetet.

I løbet af 2018 har et 45 meter højt udsigtstårn nemlig rejst sig i forbindelse med klatreparken Camp Adventure i klosterets skove ved Haslev på Sydsjælland.

Der venter en storslået udsigt 135 meter over havets overflade. Foto: Effekt Arkitekter

Tårnet skulle oprindeligt have været indviet i efteråret/vinteren 2018, men projektet blev forsinket flere gange. I den forbindelse sagde Kasper Larsen, forretningsudvikler hos Camp Adventure, til Ekstra Bladet:

- Det er et byggeri, der aldrig er blevet bygget før, så da vi gik i gang, var det lidt svært for os at sige præcis, hvornår det kunne stå færdigt, men vi har måttet erkende, at vi måske var lige lidt for optimistiske, da det ikke når at blive klart i november.

Udsigtstårnet ved Gisselfeld Kloster Højde: 45 meter - øverste plateau vil være 135 meter over havets overflade Rampelængde: 700 meter samt platform på 100 meter Materialer: Cortenstål og egetræ fra Bregentved Gods og Gisselfeld Kloster Cirkelslag: 12 Stigning i procent: 7,5 Vægt: cirka 600 ton samt fundament, som vejer cirka det samme Brædder: 7750 Arkitekt: Effekt Arkitekter Ingeniør: Arup Entreprenør: Levi Jensen Byggeleder: Arkhus

Tårnet bliver kulminationen på en 600 meter langt nyanlagt gangbro, der vil sno sig igennem skovens træer - både på skovbunden og i højden. Foto: Effekt Arkitekter

Tårnet kommer til at bestå af en 300 meter lang spiralformet rampe, der sender gæsterne mod toppen. Toppen vil være placeret cirka 135 meter over havets overflade og bliver Sjællands højeste udkigspunkt.

Også udenlandske medier har vist interesse for det spektakulære byggeri. Dét - og selve byggeriet - kan du læse mere om her.