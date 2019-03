Nybegynder i Danmarks Hawaii

Klitmøller er af feinschmeckere blevet døbt ’Cold Hawaii’ - men selv om du ikke er surferhaj, er der masser at tage sig til i den nordvestjyske by

I USA har de Hawaii, hvor tusindvis af surfere og feriegæster hvert år samles for at nyde solen, strandene og den afslappede stemning. Prototypen på et ferieparadis, der ville kunne få selv den mest kritiske charter-dansker til at tabe kæben.

Mere end 11.000 kilometer væk ligger Danmarks bud på Hawaii. Klitmøller.

Langt mod nord og længst mod vest er det kendt som Nordens surferparadis ’Cold Hawaii’, hvor selv en iskold sommerdag kan byde på adskillige timer på brættet.

Surfing

Forholdene i Klitmøller betyder, at stedet efterhånden er verdenskendt. Det står hurtigt klart, at det ikke bare er en helt almindelig fiskerby, og du skal ikke blive overrasket, hvis du pludselig hører nogen tale amerikansk eller ser et hav af biler med udenlandske nummerplader.

Folk kommer langvejs fra for at surfe, men frygt ej: Du behøver ikke at være Guds gave til surfing eller havets gud Poseidon for at være med. Alle kan prøve kræfter med bølgerne, selv om det ser skræmmende ud, når de smasker ind mod klipperne.

I området er der et hav af surferskoler for børn, voksne og sågar også sarte sjæle. Medmindre du har direkte vandskræk, så er der rig mulighed for at prøve kræfter med surfing.



Du har langtfra surfer-stranden for dig selv, men det er nu også meget hyggeligt at have et par sparringspartnere i vandet. Privatfoto

Men det koster. På Cold Hawaiis Surf Camp koster to timers surf-introduktion 349 kroner, og så er du langtfra i mål. Surfing er rasende svært, så du skal formentlig op på 10-12 timers undervisning, før du for alvor kan prøve kræfter med surfing på egen hånd.

Når du efterhånden føler dig tryg, så koster det 300 kroner at leje et board i et døgn, men du skal forberede dig på én ting: Du kommer til at bruge langt mere tid i vandet end på boardet, hvis du er nybegynder.

Gode råd til en nybegynder

Nyd naturen

Selvom Klitmøller er kendt for sin surfing, så er det bestemt også et besøg værd, hvis du har grundlæggende vandskræk. Den lille sommerhus-by nær Thisted har masser at byde på foruden de klassiske sommer-glæder som strand, grill på terrassen og et brætspil, mens solen går ned.



Naturen ved kysterne i Klitmøller er enestående. Privatfoto

Som navnet antyder, er Klitmøller omgivet af klitter i massevis, og du kan i timevis vandre rundt i områderne uden at blive træt af det. Og så er det endda sundt for sjælen. Når surfer-stængerne er blevet for ømme, eller du bare har brug for medicin til hjernen, så må du ikke snyde dig selv for at fare vild i de mange klitter i området.

Hvis du ikke kan få nok natur, er der også rig mulighed for at udforske Nationalpark Thy. Området er udpeget som Danmarks første nationalpark, og den slanger sig 12 kilometer fra Agger Tange til Hantsholm i et 244 kvadratkilometer stort område.

Foruden nærmest uendelige vandremuligheder på en af de i forvejen planlagte ruter kan du leje en cykel, så du kan se endnu mere af den smukke natur. Nogle af højdepunkterne er Hanstholm Fyr, Fugletårnet eller Isbjerg, hvor det også er muligt at lave bål.



Lange gåture er et must i Klitmøller. Privatfoto

Når din motor har brændt en masse af, hvad enten det er i vandet eller på jorden, så skal der også noget benzin indenbords.

Klitmøllers placering helt ned til vandet betyder, at der er masser af fiskerestauranter i området. Men hvis du virkelig vil have noget, der fejer surfer-stængerne væk, så skal du besøge den lille perle Kesses Hus, hvor Rasmus Klump står i køkkenet.

Lidt skærmet fra det største surfer-kaos ligger det lille hus, der sagtens bare kunne ligne en helt almindelig villa. Her kan du nyde en af de vidunderlige madpandekager, der virkelig ikke fås i samme klasse andre steder.



Pandekagehuset i Klitmøller er det perfekte sted at nyde en frokost. Privatfoto

Pandekager med kulmule, dådyr eller gedeost lyder sært, men det smager himmelsk. Hvis der fandtes Michelin-stjerner for pandekagehuse, så ville Kessels Hus få tre styks. Og når madpandekagen er i maven, så sørg for, at der også er plads til en af de søde. Nutella i pandekager virker bare hver gang.

Sommerhuse i topklasse

Klitmøller er ikke Danmarks billigste sted at tage på sommerferie. Til gengæld får du masser for pengene og sommerhuse i topklasse. Store sommerhuse med poolbord, bordtennis og plads til mere end ti sovende.

Sommerhuse er der masser af i området, men den verdenskendte surfing presser priserne i vejret, så du skal være ude i god tid, hvis du vil have et godt sted. Samtidig er det klart værd at foretrække at have god tid deroppe. Medmindre du er fra Nordjylland, så tager det et godt stykke tid at komme derop, så du kan lige så godt udnytte tiden.



Surfing i Klitmøller. Privatfoto

Lad det være sagt med det samme: Hvis du er på udkig efter en tur med et lavt budget, hvor du bare skal ligge på stranden og bruge så få penge som muligt, så er Klitmøller næppe det bedste bud i Danmark.

Populariteten presser prisen op, ligesom de mange luksus-sommerhuse heller ikke er billige. For syve dage i et luksus-sommerhus med spa, poolbord og alverdens køkkenredskaber betalte vi 7963 kroner inklusive rengøring og forbrug. Så er der også plads til ti sovende gæster plus det løse på hemsen. Dertil skal medregnes udgifter til benzin og eventuel bro eller færge, hvis du kommer fra Sjælland.